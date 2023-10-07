新竹市街友齊聚地下道 議員籲加強安置輔導
網友在臉書分享街友成群睡在新竹火車站地下道的照片，引發熱議。有新竹市議員呼籲新竹市府加強安置與輔導。對此，市府表示，已加強巡訪給予協助。
有網友在臉書Facebook社團「新竹大小事」貼出照片，畫面可見多名街友躺在地下道，甚至擋住行人動線，質疑「學生上學是否有安全疑慮」引發熱議。有網友留言「常推嬰兒車走過去，有時候直接地上就是屎尿」「真的很困擾，希望政府可以處理一下」。
綠黨新竹市議員劉崇顯向中央社記者表示，依照「新竹市遊民安置輔導辦法」，新竹市警察局應查報遊民身分，有家屬的應積極通知家屬領回，或由市府社會處積極處理安置事宜，呼籲市府加強相關工作，給市民安心的地下道空間。
新竹市政府發布新聞稿表示，近日因颱風小犬過境帶來風雨，新竹火車站地下道有街友群聚，市府社會處與新竹市警察局近日已聯合巡訪，協助勸導街友勿滯留並提供福利諮詢及安置資訊。
竹市府社會處表示，目前列冊街友53人，不定期偕同相關單位於地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等。
社會處表示，成為街友的原因可能是精神或身體的變化，又或經濟拮据、家庭變故甚至職場打擊等，盼以包容角度協助街友度過低潮，連假期間將增加關懷訪視頻率，提供街友必要協助，逐步引導回歸社會。
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