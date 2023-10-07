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等2年！竹市府證實「樹林頭夜市」將回歸 營運細節曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市樹林頭夜市今年有機會重啟營運。本報資料照
新竹市樹林頭夜市今年有機會重啟營運。本報資料照

新竹市樹林頭夜市2021年因應新冠肺炎疫情，場地一度轉型作為疫苗施打站後順勢「收攤」迄今2年多。新竹市政府產發處考量疫情趨緩、活絡經濟，今年9月完成夜市招商，今天證實樹林頭夜市即將回歸，由於業者發出公告10月25日將開幕，市府產發處強調目前仍在場地整備前製作業，確定開幕時間將另行公告。

樹林頭觀光夜市位於東大路上，原本是新竹市唯一的觀光夜市，因為近年遇到疫情休市迄今，樹林頭觀光夜市業者今天在臉書發布最新公告「樹林頭夜市要重新恢復營業囉」，表示將於9日進行招商畫位登記，並說明將在25日營運，每周三、五營業。

樹林頭觀光夜市強勢回歸的消息在網路社群傳開，不少民眾奔相走告，紛紛開心表示以後又可以到樹林頭逛夜市了。主辦的新竹市政府產發處今天證實，原樹林頭夜市場地因疫情調整為疫苗施打站而停辦後，市府爲振興產業活絡地方經濟，於今年9月完成夜市招商，目前正在辦理場地整備等前置作業。

市府產發處指出，樹林頭夜市場地目前為國防部土地作為停車場使用，也並非後續社會住宅預計使用的範圍。新竹市樹林頭臨時攤販集中場委託經營案合約爲2年一期，市府產發處後續將視經營情形，可再延長經營2年。

新竹市樹林頭夜市重啟開幕時間尚未定案，但重啟後營業時間跟以前一樣，為每周三、五。市府產發處指出，除了原有傳統夜市外，也將增加造型餐車區、文創攤位區、藝文表演區，豐富夜市內容的多樣性，預計朝向「質感市集」方向執行。

此外，議長許修睿3月在臨時會提案希望在2020年收攤的後站夜市也能重啟，活絡庶民生活經濟。市府產發處也預告，後站夜市也已完成相關招商程序，將於完成相關前置準備工作後重啟營業。

夜市 新竹 疫情

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