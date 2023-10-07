流標13次終於標出 苗栗糧倉歷建修復工程「起步走」

苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」獲中央補助，去年宣布啟動歷建修復工程，不料招標作業不順利，連續流標13次後 ，最近終於標出，未來修繕完成，縣府初步規畫作為青創基地或其他空間活化用途，可連結苗栗火車頭園區、南苗商圈及景點，打造苗栗市區的觀光帶。

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗糧倉位於苗栗市新倉街，另一側臨接中山路，包括3棟倉庫庫房、1棟辦公室，形成ㄇ字型空間，倉庫原建築的架構和形式，不僅表現當時的建築技術及工法，且與鐵道形成的街道紋理，更勾勒出早期台灣糧食販售至國外的發展脈絡，呈現農業擘劃的歷史縮影，也見證公部門的創設軌跡，2016年經縣府登錄為歷史建築。

目前糧倉建物破毀明顯，天花板也損壞漏水、防空洞坍塌、部分牆體因受潮腐蝕而剝落，將是苗栗倉庫建築本體修復的主要部分，修復計畫將依個別構造、形體、空間及損壞情形進行整體修繕，盼完成後展現苗栗倉庫原有的完整風貌。

文觀局指出，苗栗糧倉修復工程由客委會補助7650萬元、縣府自籌850萬元，總經費8500萬元，文觀局針對歷史建築進行修復，但去年辦理招標，受限於國內文資專業修復工程團隊較為欠缺等因素，一再流標；這次工程標出，預計工期750個日曆天，完成後的內部空間活化利用，將移交縣府勞青處規畫。

苗栗糧倉附近的火車頭園區明年將完工開園、南苗地區有商圈及天雲廟、天后宮，附近還有功維敘隧道等景點， 糧倉位於中間區域，可連結打造成苗栗市觀光帶，帶動地方發展。