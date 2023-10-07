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桃園防登革熱清查3.7萬積水容器 這幾種易有孑孓樣態

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局防登革熱擴散查積水容器。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市衛生局防登革熱擴散查積水容器。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園衛生局今天上午表示，本土登革熱疫情持續高峰，疾病管制署資料顯示，全國本土病例已累計1萬3786例（台南近1萬2800例），桃園市至10月6日共計44例登革熱確診個案，其中27例本土17例境外移入，本土案例都有台南活動史。颱風剛過境雨後容易造成積水，又逢雙十連假，提醒民眾加強環境清理，避免孳生病媒蚊，外出做好防蚊措施。

衛生局說明，中南部本土登革熱疫情仍嚴峻，尤其颱風來襲，衛生局不敢鬆懈，除針對所有通報確診病例，完成環境孳清及化學防治工作；市府也結合各局處聯合稽查，各區公所及里鄰長設定每周至少有一次「孳清日」，4至10月累計共查獲3萬6229個積水容器，其中查獲有孑孓的積水樣態以住家水桶、輪胎、花盆底盤積水為主。

小犬颱風剛過境雨後戶外盆栽底盤、廢棄輪胎、水溝淤積或閒置容器容易有積水情形，登革熱病媒蚊從產卵到成蟲約需8至12天，所以民眾最好每周一天檢查居家內外環境，落實巡、倒、清、刷孳生源清除及環境管理，經查獲未主動清除，將依傳染病防治法處3000元到1萬5000元罰鍰。

衛生局再次呼籲，連假期間民眾外出至流行疫區旅遊應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、露出處可噴灑衛福部認可的防蚊液；返家14天內如果自覺有疑似症狀如發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等，請儘速就醫並主動告知相關活動史。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800033355洽詢。

衛生局 登革熱 桃園 病媒蚊

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