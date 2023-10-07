彰化稽查疑洗產地美豬 抽驗DNA確認實際產地國

桃園市查出新興冷凍食品以美豬摻加豬產地標加拿大，瑞騰國際進口美豬加工標示為加拿大或英國，涉嫌洗產地，台中公布轄內下游81家店家名單；對此彰化縣衛生局指出，依據桃園提供的流向紀錄，已進行疑似違規肉品流向稽查，彰化業者並無8月20日以前製造的「豬火鍋肉片」的存貨或進貨紀錄，民眾不用擔心現在會吃到這批問題豬肉。

台中市衛生局稽查發現，桃園新興銷售給台中15家餐飲業者，新北市瑞騰賣給台中66家餐飲業者，全都無庫存，恐被吃下肚，昨公布餐飲業者名單，引起民眾恐慌。

彰化衛生局長葉彥伯說，桃園衛生局提供出貨給彰化業者的名單不到10家，當中有加盟連鎖店家，桃園提供產地標示不清的豬火鍋肉片生產出貨期間在7月1日至8月20日，但沒有明確批號，且店家使用速度周轉快，依照這樣的資訊稽查，彰化沒有查到在這段時間的進貨紀錄，現場也沒有相關庫存的肉品。

葉彥伯也說，新興冷凍食品過去進口加拿大豬肉作為重組肉片，今年初因全球都出現豬肉缺口，業者才暫時進口美國豬肉混加拿大豬，桃園提供的下游名單沒有區分出貨的是單純的加拿大豬肉片，還是混美國豬的肉片，地方稽查上還需要再釐清，目前回報桃園及食藥署，希望能提供更詳細的資料，為求謹慎仍會針對名單業者抽驗肉品瘦肉精以及DNA，DNA部分會請食藥署幫忙，可以更明確知道產地來源。