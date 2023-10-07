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新竹巨城迎接4天國慶連假 推街頭藝術節、美食快閃店

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
巨城購物中心國慶連假推出第六屆Big City街頭藝術節。圖／業者提供
巨城購物中心國慶連假推出第六屆Big City街頭藝術節。圖／業者提供

新竹市知名的Big City遠東巨城購物中心歷經5日颱風假全館暫停營業1天，迎接雙十國慶4天連假蓄勢待發，推出「第六屆Big City街頭藝術節」街藝派對市集和決賽活動，還有同步院線熱播電影的兒童界卡通天團「汪汪隊立大功-電影限定快閃店」巨城更邀來許多話題美食快閃店，搶攻國慶連假商機。

遠東巨城購物中心指出，地下一樓B1迎來再次回歸的「紅玉滿雞蛋糕」，這次還請來了機器人雞蛋糕、三角龍雞蛋糕坐鎮，B1還有首次進駐新竹的超火紅團購千層生乳吐司「娜米拉烘焙坊」、16公升牛奶只作1公斤乳酪絲的「原味千尋」、小琉球40年品牌老店「海濤客」。

到了巨城4樓則有首次進駐百貨的台中「和日手作大福」、1天賣出6萬片平價生吐司「島嶼生吐司」現場還推出限定黑鮪魚口味生吐司，以及隱身台北中山區巷弄司康專賣店「Häppy thé」，都是喜歡美食的老饕們不可錯過的經典。

今明天也將舉行Big City街頭藝術節，今年特別將「傳承」精神融入舞台表演，連續2天由九組藝人與學生或家人共同進行動態表演；歷時三個月海選出共20組的音樂組、雜耍組將於9日至10日在一樓噴水池廣場進行最終決賽，來自各國頂尖街頭藝術表演者一同較勁。

除了大朋友期待的街頭藝人決賽，兒童界心中的卡通天團「汪汪隊立大功-電影版快閃店」即日起至16日來到5F與小朋友見面，14日下午三點於1F噴水池廣場還有阿奇和毛毛與大家相見，當天現場購買「汪汪隊立大功電影版新品系列」，滿額即可獲得限量合影券。

遠東巨城購物中心即日起至10月25日全館累積消費滿5000元回饋100元、累積2萬元回饋800元，10月25日前持巨城APP會員QR Code於全館當日累點消費單筆滿1000即有機會抽中iPhone 15手機，買多機會越多。

巨城購物中心國慶連假有汪汪隊立大功-電影限定快閃店，購買指定限量設計服飾滿額可獲得限量合影券。圖／業者提供
巨城購物中心國慶連假有汪汪隊立大功-電影限定快閃店，購買指定限量設計服飾滿額可獲得限量合影券。圖／業者提供
巨城購物中心娜米拉烘焙坊販售原味千層生乳吐司，是人氣商品。圖／業者提供
巨城購物中心娜米拉烘焙坊販售原味千層生乳吐司，是人氣商品。圖／業者提供
巨城購物中心和日手作大福的生巧克力大福，很受歡迎。圖／業者提供
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