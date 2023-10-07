雙十國慶 竹縣升旗拿好禮 苗縣摸彩抽獎

迎雙十國慶，新竹縣政府按往例將在國慶日於縣府前廣場辦升旗典禮，參與民眾有機會拿到限量的國旗小徽章與環保袋，苗栗縣政府也將首度與救國團合作在苗栗市貓裏山公園辦升旗活動，還有摸彩抽獎。新竹市政府則加掛國旗與裝置藝術慶祝。

新竹縣長楊文科說，雙十節當天上午7點的升旗典禮，今年請到新竹攻城獅籃球隊的啦啦隊「慕獅女孩」大秀啦啦隊舞技，並邀請竹北東海國小客家金獅隊演出。

新竹縣政府近日也在縣政特區及各機關、學校都掛上國旗，縣內主要道路及橋梁也已經能看到國旗飄揚身影，國慶升旗典禮當天也備有2000面小國旗。此外，典禮將發送國旗紀念徽章、環保袋，限量1500份，早上6點50分發放號碼牌。

苗栗縣政府往年沒國慶升旗，縣長鍾東錦認為「不要忘了中華民國」，將首度與救國團合作在苗栗市貓裏山公園辦升旗；「喜迎國慶─旗揚苗栗」升旗典禮將於10日上午7點起在貓裏山公園老人文康中心大操場舉行。

新竹市政府今年歡慶雙十國慶，在中正路、公道五路兩側道路加掛國旗，共70組數量比往年多，也在新竹州廳外牆打造立面長型國旗藝術裝置，並增加雙十元素，還有新竹風與風車圖樣，邀市民一起祝賀國家生日。