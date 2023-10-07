不敵颱風 西湖金城武樹傾倒 專家現勘搶救

苗栗縣西湖鄉黃金一路（苗33線）有棵被地方封為「西湖金城武樹」的苦楝樹，前天不敵颱風「小犬」強風吹襲傾倒。由於這棵苦楝是當地重要景觀，鄉公所昨天邀請林業試驗所專家現勘，初判樹木仍有極強生命力，扶正後存活率很高，近日將請專業樹木保護廠商處理，盼恢復往日生機。

西湖鄉下埔村水頭屋9鄰沿線田野景致優美，場景類似台東縣的伯朗大道，這棵苦楝樹佇立在鄉野道路旁，被譽為「西湖金城武樹」，豈料前天遭強風吹倒占據道路，警方獲報圍起交通錐，鄉公所派員初步剪枝處理。

年過八旬的邱姓地主說，這棵苦楝從他小時候就自然長成，伴隨成長「看了一輩子」，很有感情，希望公所協助就地扶正，不要移除。

西湖鄉公所農業課長蕭秀如說，昨天邀請縣府農業處保育科長張葦、農業部林業試驗所森林保護組研究員傅春旭博士及鄉代會副主席吳峻毅、四湖村長劉淼華、下埔村長謝燕東及邱姓地主等人會勘，初步觀察僅傾倒方向的根枝有受傷，其他根部並無腐爛，主要枝幹完整。

鄉公所指出，考量地主同意苦楝樹扶正及架設支撐的土地使用，以及樹木仍有極強生命力，將於近日請專業樹木保護廠商扶正、擴大樹穴，另建議後續於周邊架設支撐及道路安全護欄。