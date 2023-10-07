桃園3社宅 開辦嬰幼兒定點臨托

桃園市政府社會局考量現代人忙於工作，往往難以兼顧職場與家庭，昨天宣布在桃園區「中路四號」社會住宅、中壢區「中壢一號」社會住宅和楊梅區「楊梅一號」社會住宅3處開辦嬰幼兒定點臨托服務，讓家長能安心處理其他事務或喘息，即日起開放預約。

桃園人口逐年增加，生育率也呈成長趨勢，但嬰幼兒托育服務供不應求，市議員凌濤、錢龍和王珮毓等人都曾在議會質詢關切，要求市府積極規畫公家臨托據點，針對人口密集處加強服務量能。

市府社會局指出，桃園、中壢與楊梅3處據點提供6個月以上、未滿6歲的嬰幼兒臨托服務；除了設置符合幼兒的安全環境，也有適齡適性的教具和玩具，服務時間為周一至周五上午9時至下午4時，臨托費用每小時200元，每次托育至少2小時。蘆竹據點預計在明年初上路。

不少家長肯定新措施，認為公家臨托收費雖與私人保母差別不大，但托育時間比較彈性，也有家長認為，最近腸病毒、流感進入好發期，班級如有2名學生確診就會停課1周，家長只能請假自己帶，希望臨托據點越多越好。

社會局說明，臨托據點只有1名托育人員照看，所以最多同時受托4人，如為2歲以下嬰幼兒，則以2人為限，須提前預約。如果受託人數已滿，居家托育服務中心會媒介民間保母給家長。