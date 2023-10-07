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等20年 桃園國際路接南平路 有譜

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政（右二）等人昨現勘，並說明市府研議打通國際路二段和調整中埔國小基地的做法。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政（右二）等人昨現勘，並說明市府研議打通國際路二段和調整中埔國小基地的做法。記者鄭國樑／攝影

桃園市桃園區國際路二段是來往高速公路、市府行政園區、文教與住宅區的要道，但往北只到永安路形成斷點，20年來地方期盼打通接往南平路，卻因須「穿」過中埔國小而遲無下文。市長張善政昨天會勘，宣布將調整學校基地、打通道路，預計後年完成用地取得與發包、2029年完工通車。

由於打通國際路二段往北方向接南平路會穿越中埔國小，恐得拆除部分校舍，張善政現勘時說明市府規畫2個替代方案，一為現有校地的北邊以徵收或其他方式取得新校地，並透過變更都市計畫讓學校用地符合分區使用；二為設計穿越國際路學校專用的天橋或地下道，連接國小與幼兒園。

立委萬美玲表示，中埔國小就在國際路二段與永安路T字路口邊，車流量大，她希望市府打通國際路二段，要優先考量學校和幼兒園都在同一個基地的做法，透過徵收讓中埔國小基地更大更完整。

市議員陳美梅也抱持相同的看法，由於該區位未來會進駐更多人口，中埔國小可藉此擴建新的校舍，以符合未來的發展。

包括學校和家長會都提出不希望用天橋和地下道連通校園的看法，張善政昨天允諾，市府會協助校方利用打通道路的機會調整學校基地，讓學校用地更完整甚至擴大，將第一案列優先方案。

交通局表示，國際路二段打通接南平路計畫在2016年完成可行性研究評估，因路線涉及中埔國小校地協調等事項，經多次會議研商，終於在今年有重大進展，預計年底啟動道路定線作業。

市府指出，屆時國際路二段打通後，將大幅縮短藝文特區周邊道路往來國道2號南桃園交流道的路程時間40%，也可分流行經中路特區往藝文特區的車流量，往來交通更加便捷。

中埔 桃園 張善政

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