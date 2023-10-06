竹市「小塹有約」推小旅行3路線 國慶連假還有快閃展

新竹市政府力推「小塹有約」深度小旅行，今年以「新竹製造」為主題，推出吃吧、跑吧及玩吧3條路線，即日起至11月開放線上報名；今天起至10日國慶連假也在新竹遠東SOGO一樓地球廣場打造「小塹飲食部」快閃展，推廣竹市景點、店家與推薦行程。

竹市府城市行銷處長嚴翊琦表示，「小塹有約」是新竹市政府力推的小旅行品牌，亦是竹塹城對遊客的邀請，旅程以「在地」與「永續」為主，培訓在地人成為旅程導覽員，讓新竹人訴說新竹事，從地方視角引路帶領，讓旅人深入體驗新竹之美。

國慶連假推出的快閃展「小塹飲食部」由拙實規劃工作室策畫，邀請擅長使用老物件創造雋永風格的藝術家王飛明，以全回收木料打造一座韻味十足的永續食鋪，希望大家逛展時可感受各種小塹有約旅遊路線的濃縮精華，進一步認識每趟旅行的精髓。

「小塹飲食部」展覽現場7日及8日下午安排「導覽員說故事」時間，可以聽到更深入的帶團秘辛與遊客的互動回饋；國慶連假展覽期間每日下午2時至7時，整點由策展團隊進行完整的導覽解說，並進行新竹旅行菜單的點菜體驗。

市長高虹安今天也到場逛展，歡迎民眾把握國慶連假期間前來參觀，可快速地認識竹塹城豐厚的歷史人文、南寮區域的海港風景、香山地區的物產豐碩，希望市民也能透過「小塹有約」的引路，深度認識這座山海並存的美麗風城。

市府城銷處指出，歡迎民眾逛展參加指定活動，有機會抽中小塹有約行程的免費名額。「小塹有約」3路線行程可於線上報名https://lihi3.cc/oQTA2，各周末皆有場次，持續至11月中，名額有限，售完為止。詳情可上「新竹市小旅行－小塹有約」臉書粉絲專頁瀏覽相關資訊。