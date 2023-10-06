水公司10月12日施工 苗栗、頭屋16個村里將停水7小時

自來水公司苗栗營運所辦理「明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程」，10月12日上午8點到下午3點停水施工7小時，苗栗市有10個里、頭屋鄉有6個村屆時將停水，另外苗栗市、後龍鎮各有18個里水壓降低，水公司提醒用戶注意，提早儲水備用並配合節約用水，小心火燭。

自來水公司第三區管理處指出，10月12日苗栗、頭屋停水7小時，苗栗市停水區域包括嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、上苗、北苗共10個里，頭屋鄉為明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭村共6個村。

水壓降低區域為苗栗市玉苗、維祥、維新、中苗、青苗、綠苗、新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗共18里及後龍鎮外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑、東明、大庄、新民、復興、埔頂、豐富、校椅共18里。