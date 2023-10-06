慶雙十竹市今年加掛國旗 州廳裝置藝術有巧思

明天開始迎接為期4天的國慶連假，新竹市政府今年歡慶雙十國慶，在中正路、公道五路兩側道路加掛國旗，數量比往年多，也在新竹州廳外牆打造立面長型國旗藝術裝置，並增加雙十設計元素，還有新竹風與風車圖樣，邀請市民一起祝賀國家生日。

新竹市政府往年迎接雙十國慶，都會在市府州廳前方的中正路路段（中央路至北大路）懸掛國旗，共有29組國旗，今年特別增加在中正路（空軍基地至鐵道路）、公道五路交流道等路段懸掛國旗，總數達70組，近日已經懸掛完成迎接雙十節國家慶典。

此外，市府今年也在州廳國慶裝置藝術上多加巧思，市府社會處指出，搭配新竹州廳的建築特色，在州廳前方兩側懸掛立面長型國旗藝術裝置，圖樣以基礎的點、線、面，呈現出多元的視覺感觀，藉此展現多樣族群及各地方一起慶祝雙十國慶的氛圍。