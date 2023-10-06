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慶雙十竹市今年加掛國旗 州廳裝置藝術有巧思

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府州廳外牆懸掛立面長型國旗藝術裝置，並增加雙十設計元素。記者張裕珍／攝影
新竹市政府州廳外牆懸掛立面長型國旗藝術裝置，並增加雙十設計元素。記者張裕珍／攝影

明天開始迎接為期4天的國慶連假，新竹市政府今年歡慶雙十國慶，在中正路、公道五路兩側道路加掛國旗，數量比往年多，也在新竹州廳外牆打造立面長型國旗藝術裝置，並增加雙十設計元素，還有新竹風與風車圖樣，邀請市民一起祝賀國家生日。

新竹市政府往年迎接雙十國慶，都會在市府州廳前方的中正路路段（中央路至北大路）懸掛國旗，共有29組國旗，今年特別增加在中正路（空軍基地至鐵道路）、公道五路交流道等路段懸掛國旗，總數達70組，近日已經懸掛完成迎接雙十節國家慶典。

此外，市府今年也在州廳國慶裝置藝術上多加巧思，市府社會處指出，搭配新竹州廳的建築特色，在州廳前方兩側懸掛立面長型國旗藝術裝置，圖樣以基礎的點、線、面，呈現出多元的視覺感觀，藉此展現多樣族群及各地方一起慶祝雙十國慶的氛圍。

今年的國慶日當天，鄰近的桃園市政府、新竹縣政府都將延續傳統舉辦國慶升旗典禮，苗栗縣政府也將首度與救國團合作在苗栗市貓裏山公園辦升旗活動，據了解，新竹市政府因為今年預算是在去年就已經編列完成，今年並無規畫辦理升旗典禮。

新竹市政府今年在中正路、公道五路等重要道路懸掛國旗，迎接國慶日。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今年在中正路、公道五路等重要道路懸掛國旗，迎接國慶日。記者張裕珍／攝影

新竹 國慶 國旗

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