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新竹市聯合藝文季21日巨城登場 串連20校獻上藝術饗宴
新竹市家長會長協會結合新竹市內超過20所學校，由新竹市政府指導，將在21日於遠東巨城購物中心噴水池廣場舉辦「2023第八屆聯合藝文季」，今天於市府大廳的開幕記者會，搶先安排三民國小國樂團演出暖身，屆時歡迎民眾前往巨城聆賞藝術饗宴。
教育處表示，竹市家長會長協會長期關注與支持孩子們多元發展的平台，今年再度於遠東巨城購物中心舉辦聯合藝文季活動，今年報名超過20所學校響應、300名孩子參與，市府也盼觀眾到場肯定學生，每個掌聲將成為莘莘學子多元發展的最大支持。
今天在市府舉行的聯合藝文季開幕記者會，開場邀請到三民國小國樂團演奏一曲曲扣人心弦的音樂旋律，帶來讓人驚豔的前導曲目，用才藝表演拉開活動序幕，市長高虹安上台和小朋友一起敲擊揚琴，體驗國樂之美。
高虹安表示，市府向來關注學童教育與多元學習資源運用與發展，積極投入專業教育規畫及適性教學領域，並鼓勵學子以不同形式投入或參與課外才藝學習，今天看到三民國小同學在國樂上的努力，利用課外學習了4年，相信這項技能在孩子長大後，會是一項在工作之餘可以紓壓、表現，一輩子都能運用的技能。
高虹安也說，市府將持續支持各校藝文活動的推展，為藝術教育提供更多資源及協助，很開心與新竹市家長會長協會再度合作，透過2023聯合藝文季的活動展演，讓學子能夠擁有盡情發揮藝術長才的絢爛舞台。
竹市家長會長協會理事長葉國文說，聯合藝文季自2015年舉辦迄今已邁入第8年，深受學生家長及學校喜愛，儼然已成為竹市學生才藝展演的指標性舞台，感謝市府團隊的支持、承辦活動的環宇廣播電台及提供才藝展演空間的遠東巨城購物中心。
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