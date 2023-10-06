桃園設計獎正式啟動徵件 總獎金額84萬元快來報

桃園青年局為青年設計師打造舞台，被視為桃園設計圈的年度大賽，邁入第5年桃園設計獎正式啟動徵件，今年的桃園設計獎分為「高中職組」、「新銳設計師組」、「桃園主題組」等3大報名組別，徵件時間至本月25日，總獎金額84萬元，歡迎各領域設計師踴躍報名參賽。

這次競賽類別分為高中職組的平面設計類、立體造型類、數位影音類、動漫桃園類。新銳設計師組的視覺與商業設計類、產品與工業設計類、數位與多媒體設計類。及桃園主題組的青年局外牆視覺設計類、桃園在地伴手禮盒提袋類。

青年局說，高中職組邀請就讀或設籍桃園高中職在學或應屆畢業生參加，新銳設計師組邀請全國18歲以上至35歲以下青年設計師，而桃園主題組邀請在桃園就學、就業及設籍桃園18歲以上至45歲以下設計師參加，完整的競賽組別，讓不同年齡層的青年設計師皆有可以發揮的舞台。

青年局長侯佳齡說，今年桃園青年設計力讓民眾有感，從基地命名比賽、桃園設計庫策展、媒合設計團隊與公部門等，以更活潑和有意義的方式，為城市發展盡一心力。