快訊

嘉縣沿海整晚沒電！見到台電人員 村民竟騎車衝撞、揮扳手攻擊

颱風假前夕...國中女保全關鐵門突俯臥跪地身亡 相驗死因出爐

目睹兄弟大打出手！遺物整理師揭內幕：很多人第一個就找存摺

桃園設計獎正式啟動徵件 總獎金額84萬元快來報

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
被視為桃園設計圈的年度大賽，邁入第5年桃園設計獎正式啟動徵件。圖／桃園青年局提供
被視為桃園設計圈的年度大賽，邁入第5年桃園設計獎正式啟動徵件。圖／桃園青年局提供

桃園青年局為青年設計師打造舞台，被視為桃園設計圈的年度大賽，邁入第5年桃園設計獎正式啟動徵件，今年的桃園設計獎分為「高中職組」、「新銳設計師組」、「桃園主題組」等3大報名組別，徵件時間至本月25日，總獎金額84萬元，歡迎各領域設計師踴躍報名參賽。

這次競賽類別分為高中職組的平面設計類、立體造型類、數位影音類、動漫桃園類。新銳設計師組的視覺與商業設計類、產品與工業設計類、數位與多媒體設計類。及桃園主題組的青年局外牆視覺設計類、桃園在地伴手禮盒提袋類。

青年局說，高中職組邀請就讀或設籍桃園高中職在學或應屆畢業生參加，新銳設計師組邀請全國18歲以上至35歲以下青年設計師，而桃園主題組邀請在桃園就學、就業及設籍桃園18歲以上至45歲以下設計師參加，完整的競賽組別，讓不同年齡層的青年設計師皆有可以發揮的舞台。

青年局長侯佳齡說，今年桃園青年設計力讓民眾有感，從基地命名比賽、桃園設計庫策展、媒合設計團隊與公部門等，以更活潑和有意義的方式，為城市發展盡一心力。

桃園設計獎集結專業評審團，推出多元組別競賽未來希望更多民眾能感受青年設計的能量與美學，邀請青年朋友、學校師生團隊、設計公司等各路好手展現創意，讓源源不絕的設計能量湧入桃園。相關參賽資訊可上青年局官網、活動網站、FB及IG粉絲專頁，或電話連繫桃園設計獎競賽小組02-2377-0102分機25。

被視為桃園設計圈的年度大賽，邁入第5年桃園設計獎正式啟動徵件。圖／桃園青年局提供
被視為桃園設計圈的年度大賽，邁入第5年桃園設計獎正式啟動徵件。圖／桃園青年局提供

設計師 桃園 青年

延伸閱讀

爸媽福音！桃園公家臨托上路 送托條件比私人保母彈性

國慶連假明天開始 南桃園出遊看過來不怕塞

光輝十月桃園戶所送國慶快閃禮 還有洽公、國慶寶寶禮

未列警戒區 桃園明天正常上班上課

相關新聞

桃園設計獎正式啟動徵件 總獎金額84萬元快來報

桃園青年局為青年設計師打造舞台，被視為桃園設計圈的年度大賽，邁入第5年桃園設計獎正式啟動徵件，今年的桃園設計獎分為「高中...

爸媽福音！桃園公家臨托上路 送托條件比私人保母彈性

現代人工作繁忙，職場與家庭往往難以兼顧。為此，桃園市社會局在桃園、中壢和楊梅3地提供嬰幼兒定點臨托服務，讓家長能安心處理...

等20年終於有譜 桃園重要路要打通了 國小校地一併擴大

桃園市桃園區國際路二段是來往高速公路、市府行政園區、文教、住宅區的重要道路，往北目前只到永安路，要延伸至南平路必須穿過中...

限量1500份國旗徽章這邊拿 新竹辦國慶升旗典禮

新竹縣政府依照往年慣例將在10月10日國慶日當天一早，在縣府前廣場舉辦升旗典禮，今年不同以往準備了1500份國旗小徽章，...

國慶連假明天開始 南桃園出遊看過來不怕塞

明起將迎來國慶4天連假，桃園平鎮警分局配合連假國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道...

分享食物給需要的人！竹市成立第8處「愛享冰箱」據點

新竹市政府積極輔導社區成立「愛享冰箱」，號召各界加入愛心捐贈行列，分享食物給需要的民眾。在市府的協助下，位於北區的舊社社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。