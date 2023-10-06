苗栗「西湖金城武樹」苦楝傾倒 專家現勘盼能全力搶救
苗栗縣西湖鄉黃金一路（苗33線）被網友封為「西湖金城武樹」的苦楝樹，因不敵小犬颱風強風吹襲，傾倒在路上影響交通，由於這棵苦楝是當地重要景觀，鄉公所今天上午也邀請林業試驗所專家到場現勘，盼能全力搶救，恢復生機及樣貌。
西湖鄉下埔村水頭屋九鄰沿線田野景緻優美，場景類似台東縣的伯朗大道，這棵苦楝樹佇立在鄉野道路旁，被網友封為「西湖金城武樹」，昨這棵苦楝遭強風吹倒後，警方在現場圍起交通錐，由鄉公所派員初步剪枝處理。
鄉公所農業課長蕭秀如說，今天上午11點40分左右，陪同林業試驗所專家到場現勘，初步認為根部僅傾倒方向的根枝有受傷，其他根部並無腐爛，且主要枝幹完整，扶正後的存活率應該很高，下午還要討論，尚未有結論。
年過八旬的邱姓地主說，這棵苦楝從他小時候就已自然長成，伴隨成長看了一輩子，很有感情，希望公所能協助就地扶正就好，不要移除。
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