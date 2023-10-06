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苗栗獲核定7件校園周邊安全改善案 3校將增設人行道

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府爭取辦理縣內校園周邊及行車安全道路改善計畫，獲中央核定7件工程計畫，其中銅鑼國小實體人行道工程已率先開工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理縣內校園周邊及行車安全道路改善計畫，獲中央核定7件工程計畫，其中銅鑼國小實體人行道工程已率先開工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府爭取辦理縣內校園周邊及行車安全道路改善計畫，已獲交通部公路局及內政部國土管理署同意核定7項工程計畫，總經費達1億1544萬多元，相關工程位於苑裡、後龍、竹南、銅鑼、卓蘭等鄉鎮市，爭取在明年6月前全部完工，其中銅鑼國小通學步道改善工程10月初已開工，將在校區周邊新設實體人行道

苗栗縣政府指出，7項工程計畫分別由縣府或當地鄉鎮公所、學校執行，目前大多著手辦理勞務招標作業或工程設計中，銅鑼國小通學步道因延續先前的工程計畫，已於10月2日率先開工，因道路寬度不足，校園圍牆將退縮以便施設實體人行道；另外後龍大山國小至大山火車站、竹南中興商工周邊的大營路也將新設實體人行道，其他改善工程包括路口標誌、標線畫設等。

縣府工務處指出，相關工程計畫除銅鑼國小通學步道改善，另外6件包括苑裡鎮學校周邊及易肇事路口交通安全改善，預計改善苑裡鎮共8處易肇事路口；苑裡鎮蕉埔國小及山腳國小周邊道路改善；後龍鎮大山國小校園周邊及行車安全道路改善；竹南鎮中興商工通學及周邊路口安全改善，將在大營路新設實體人行道；竹南鎮山佳國小及竹興國小校園周邊及行車安全道路，將改善山佳國小及竹興國小周邊人行環境；國立卓蘭高中通學步道改善由卓蘭高中執行，將改善校園周邊人行環境。

縣長鍾東錦表示，縣府與各鄉鎮市公所聯手爭取補助，希望透過道路改善，降低易肇事路口、校園周邊事故的發生率，並減緩事故傷亡的嚴重程度，以提升全縣道路品質與街道環境，保障行人步行安全。

苗栗縣政府爭取辦理縣內校園周邊及行車安全道路改善計畫，獲中央核定7件工程計畫，其中後龍鎮大山國小至大山車站將新設實體人行道。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理縣內校園周邊及行車安全道路改善計畫，獲中央核定7件工程計畫，其中後龍鎮大山國小至大山車站將新設實體人行道。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理縣內校園周邊及行車安全道路改善計畫，獲中央核定7件工程案，總經費逾1億元 。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理縣內校園周邊及行車安全道路改善計畫，獲中央核定7件工程案，總經費逾1億元 。圖／苗栗縣政府提供

人行道 苗栗縣

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