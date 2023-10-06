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爸媽福音！桃園公家臨托上路 送托條件比私人保母彈性
現代人工作繁忙，職場與家庭往往難以兼顧。為此，桃園市社會局在桃園、中壢和楊梅3地提供嬰幼兒定點臨托服務，讓家長能安心處理其他事務或喘息，即日起開放預約。
桃園人口逐年增加，生育率也呈成長趨勢，但嬰幼兒托育服務供不應求，議題多次在議會被提出討論，市議員凌濤、錢龍和王珮毓等人都關心，要求市府積極尋覓處所規畫公家臨托據點，同時也要針對人口密集處加強服務量能；為此，社會局配合居家托育服務中心搬遷，在各服務中心規劃場域，提供6個月以上、未滿6歲的嬰幼兒的臨托服務。
社會局表示，桃園、中壢與楊梅3處據點已建置完成，除了提供符合幼兒的安全環境，也有適齡適性的教具和玩具，服務時間為周一至周五上午9時至下午4時，臨托費每小時200元，每次托育至少2小時。另外，蘆竹據點預計明年初上路。
公家臨托服務上路，雖然收費與私人保母差別不大，但托育時間比多數私人保母彈性，家長普遍肯定政策；有家長表示，最近腸病毒、流感進入好發期，小孩唸幼稚園或托嬰中心，班級如有2名學生確診就會停課1周，以往只能請假自己帶，遇到工作繁忙更是困擾，希望據點越多越好。
社會局進一步表示，臨托據點因為只有一名托育人員照看，所以有人數限制，最多同時受托4人，如為2歲以下嬰幼兒，則以2人為限，須提前預約。如果受託人數已滿，居家托育服務中心則會媒介民間保母給家長。
桃園市定點臨托服務據點與預約電話如下：
●桃園區：中路四號社會住宅（03-3319967）。
●中壢區：中壢一號社會住宅（03-4388098。
●楊梅區：楊梅一號社會住宅（03-2726916）。
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