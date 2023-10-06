等20年終於有譜 桃園重要路要打通了 國小校地一併擴大

桃園市桃園區國際路二段是來往高速公路、市府行政園區、文教、住宅區的重要道路，往北目前只到永安路，要延伸至南平路必須穿過中埔國小，地方期盼了20年道路至今無下文。市長張善政今天與立委萬美玲、陳美梅議員等人現場會勘，並宣布今年確認打通的路定線，明年設計，後年完成用地取得與發包，預計118完工通車。

至於打通國際路二段往北方向接南平路會穿越中埔國小，必須拆除部分校舍甚至幼兒園，重新調整校舍配置，張善政說明已經有兩個替代方案，市府會協助校方利用打通道路的機會調整學校基地，讓學校用地更完整甚至擴大，此案列為最優先，包括在現有校地的北邊以徵收或其他方式取得新的用地，並解決有的校地地目還是農地的問題，透過變更都市計畫方式讓學校用地完全符合分區使用的項目。

另一案是幼兒園不移動，設計穿越國際路學校專用的天橋或地下道，連接國小與幼兒園，這個在台北市台大醫院以專用地下道連接中山南路兩邊院區。

市議員立法委員萬美玲說，她還是議員的時候，就與陳美梅等議員爭取打通國際路二段，目前二段只接到永安路，中埔國小就在T字型的路口邊，因為這裡可以來往藝文園區、蘆竹區的大竹、中壢青埔高鐵、高速公路、桃園市中心，因此車流量非常大，市政府很用心規畫和保護學生上學的動線安全，現在打通國際路二段必須穿越現有的校舍，市政府要更積極為學校做好配套措施，包括在北側取得一些新的校地，藉這個機會讓中埔國小的基地更大更完整，不要被打通的路一分為二分，學校和家長會不希望用天橋和地下道連通，要以學校和幼兒園都在同一個基地的做法最優先。陳美梅議員和萬美玲提出同樣的看法，並強調這裡的區位未來會有更多的住家更多的人口，中埔國小也要擴建新的校舍，以便能符合未來的發展。

交通局表示，國際路二段打通接南平路計畫105年完成可行性研究評估，因路線行經中埔國小校地範圍，涉及中埔國小校地協調等事項，期間經多次會議研商中埔國小補地面積方案，終於在今年有重大進展，預計年底啟動道路定線作業，並於118年完工通車。

市府表示，上述第一案今年9月11日桃園未來城市空間發展會報中，協調中埔國小補地面積可行方案，將原須拆除的校地，與附設幼兒園移往校地的北側農地（擴建），未來計畫道路完工後，學校進出動線也更便利。