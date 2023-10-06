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預期雙十國慶連假湧現人車潮 拱天宮周邊延續交管措施

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上周中秋連假，拱天宮舉辦建廟160年「慈暉映沙墩」慶祝活動，吸引全台各地信眾共襄盛舉，連三天實施交管措施獲得成效，雙十國慶連假也將比照辦理。圖／本報資料照片
上周中秋連假，拱天宮舉辦建廟160年「慈暉映沙墩」慶祝活動，吸引全台各地信眾共襄盛舉，連三天實施交管措施獲得成效，雙十國慶連假也將比照辦理。圖／本報資料照片

苗栗縣通霄警分局因應即將到來的雙十國慶連假，預期仍將有人車潮湧入轄區各景點，除了白沙屯拱天宮地區7日到10日延續上周「慈暉映沙墩」活動的交管措施外，另有多處重要路口也將實施交管，請民眾配合。

警方表示，上周中秋連假，拱天宮舉辦建廟160年「慈暉映沙墩」慶祝活動，吸引全台各地信眾共襄盛舉，連三天實施交管措施獲得成效，雙十國慶連假預期也將湧現人潮車潮，規畫在轄區各重要路口也將實施交管。

重點熱區拱天宮周邊，將於10月7日至10日每日上午8點到晚間6點，一旦拱天宮停車場停滿，將啟動管制從台1線拱天宮牌樓至拱天宮廟前禁止車輛進入。同時已向苗栗縣政府申請路權，自10月6日中午12點起至10月10日晚間6點，開放拱天路（苗86線起點至苗32線間路段）兩側供小客車停放，請前往拱天宮參香民眾可依交管人員指揮停放。

此外，轄內台61線、國道3號通霄交流道至台1線與128線縣道路口、國道3號苑裡交流道至台1線與140線縣道路口與轄內飛牛牧場、虎頭山日本神社、落日大道、苑裡藺草博物、山腳日式宿舍群等旅遊景點，也將加強交通疏導與違規取締。

通霄警分局長陳至瑋呼籲，連續假期可能有間歇性交通壅塞情形，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地，並請遵守交通規則，配合員警交通疏導管制作為，以維護交通秩序及順暢。

通霄警分局因應即將到來的雙十國慶連假，除了白沙屯拱天宮周邊地區7日到10日延續上周的交管措施外，另有多處重要路口也將實施交管，請民眾配合。圖／警方提供
通霄警分局因應即將到來的雙十國慶連假，除了白沙屯拱天宮周邊地區7日到10日延續上周的交管措施外，另有多處重要路口也將實施交管，請民眾配合。圖／警方提供

連假 國慶 公共運輸

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