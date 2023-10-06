限量1500份國旗徽章這邊拿 新竹辦國慶升旗典禮

新竹縣政府依照往年慣例將在10月10日國慶日當天一早，在縣府前廣場舉辦升旗典禮，今年不同以往準備了1500份國旗小徽章，將在當天上午限量發放，同時縣府也備有2000面青天白日滿地紅小國旗，要讓民眾現場揮舞、帶回家紀念。

新竹縣長楊文科表示，為慶祝中華民國國旗，雙十節當天上午7點在新竹縣府前廣場舉行升旗典禮，今年特別請到新竹攻城獅籃球隊的啦啦隊「慕獅女孩」一同與民眾歡慶雙十國慶，將在典禮上大秀啦啦隊舞技，並邀請竹北東海國小客家金獅隊帶來表演，展現客家開口獅技藝的力與美。

楊文科提到，今年雙十國慶不僅有升旗、啦啦隊表演，還有由入圍金曲獎的客語歌手邱舒演唱以台灣民謠之父鄧雨賢作曲的「四月望雨（四季紅、月夜愁、望春風及雨夜花）」曲調重新填詞的3首「2023新竹縣客語民謠歌詞獎」網路人氣獎作品，劉玉芳的「荷塘好風光」、陳琳力的「依靠」及「寄相思」。

楊文科鼓勵民眾一同懸掛國旗慶祝雙十國慶，同時在縣政特區及縣內各機關、學校都已經提前掛上國旗，縣內主要道路及橋梁也已經能看到國旗飄揚身影，希望讓新竹民眾在雙十連假期間感受濃濃國慶氛圍，更歡迎民眾國慶日當天上午到縣府前案參與國旗升旗典禮。