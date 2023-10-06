國慶連假明天開始 南桃園出遊看過來不怕塞

明起將迎來國慶4天連假，桃園平鎮警分局配合連假國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在明日上午5時起至12時止，共7小時實施匝道封閉，另外中壢（新屋）交流道明起上午6時至12時實施高承載管制。

平鎮警分局表示，國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉期間，建議用路人可使用替代道路來，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

國道警分局提醒，國慶連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除可撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，也可上交通部網站查詢，平鎮警分局祝大家國慶連續假期愉快。