分享食物給需要的人！竹市成立第8處「愛享冰箱」據點

新竹市政府積極輔導社區成立「愛享冰箱」，號召各界加入愛心捐贈行列，分享食物給需要的民眾。在市府的協助下，位於北區的舊社社區發展協會近日在舊社市民活動中心成立竹市第8座社區愛享冰箱據點，每周四、五下午4點開放索取食物，希望以「分享你多餘的食物、取用你需要的食物」理念幫助需要的人。

市長高虹安表示，新竹市原已有7個愛享冰箱據點，分別為東區4座、北區2座及香山區1座，在疫情趨緩後市府立即重啟愛心食材捐贈活動，今年也感謝舊社社區加入「幸福續食」城市行列，讓北區冰箱據點再加1。今年截至9月底已分享1萬5570公斤，並達5萬5545受益人次。

「溫飽或許在某個角落還是難題。」舊社社區發展協會理事長劉華玄曾多次至竹市下竹社區、科園社區與民富社區等愛享冰箱據點觀摩學習，了解志工人力分配、物資篩選、包裝、明示賞味期限等細節，以及管理現場領取物資時的安全維護，期望幫助真正有需要的民眾。

社會處長黃佳婷表示，成立冰箱據點絕非易事，除了前期的發想、統籌規畫，實際執行也必須考量人力與物資。感謝邱國霖志工隊長，協助召集志工隊員們，一起協助整理物資與發放，也感謝店家捐贈物資的暖心善舉，期盼更多社區能跟進響應，用愛打造「友善、互助、續食」城市。

舊社社區志工隊長邱國霖表示，招募志工過程中相當順利，報名非常踴躍，甚至還超過預期人數，看到大家如此熱心公益，讓他覺得非常感動，也感謝竹市社區培力育成中心在開幕期間前來輔導，讓物資能順利發放完成。