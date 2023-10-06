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已經取得用地 桃園龍慈路連台66零斷點 拚2026通車
桃園市平鎮區、中壢區交接的龍岡地區來往台66快速道路車流眾多，桃園市政府規畫中壢區龍慈路往南延伸至台66的龍岡都市計畫內路段已在2020年通車。市府工務局昨天指出，都市計畫外路段已取得用地，連同工程總經費約10.7億元，正辦理工程招標，希望明年初開工、2026年通車。
工務局說明，龍岡都計區的龍慈路接龍岡路三段路口，延伸至平鎮區營德路全長1170公尺，拓寬後為30公尺寬4線道，加上兩側4.5公尺人行道，總經費10.9億元，已在2020年5月通車。
龍岡都計區外的拓寬及新闢路段，接營德路後往西南延伸至台66線，全長1124公尺，一樣將拓寬為30公尺寬4線道，加上兩側4.5公尺寬人行道，工程費5.7億元、用地費5億元共10.7億元。
工務局指出，等龍岡都計外路段完工通車，中壢可一路從內壢仁慈、龍岡龍慈路通往台66線，中間不再有斷點，還可連接中壢、平鎮南北向往返市區及台66線，避開台鐵中壢車站車流。
不僅如此，國道3號銜接台66線增設系統交流道工程預計明年初完工，市府工務局指出，日後配合龍慈路延伸至台66線道路新闢工程通車，也可紓解國3大溪交流道車流，交通更便利。
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