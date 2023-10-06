桃竹竹苗TPASS上路 新竹通勤雙北 須提前出站不便

桃竹竹苗TPASS通勤月票2日起上路，逾5621張票卡完成設定，成為不少通勤族的月票新歡。不過，立委鄭正鈐接獲陳情，新竹至雙北往返通勤族若要使用2區的TPASS，須提前從桃園出站再進站，相當不便；也有台中往返新竹通勤族反映須在苗栗竹南站換車，希望交通部祭出便民方案。

交通部長王國材回應，新竹至雙北通勤的通勤族，使用北北基桃與桃竹竹2張TPASS，非常划算。TPASS使用範圍涉及區域部份，由縣市政府洽談合作，若有擴大範圍需求，縣市政府可再合作。

行政院推出TPASS通勤月票方案，桃竹竹苗生活圈TPASS在2日上路，4通勤方案經統計，「竹竹」2158張、「桃竹竹」1706張、「竹竹苗」1601張、「桃竹竹苗」156張，共5621張。

鄭正鈐說，新竹至雙北往返的通勤族若欲使用TPASS，須先使用「桃竹竹」TPASS從新竹進站、桃園出站，接著再用「北北基桃」TPASS從桃園進站至雙北出站，他希望交通部研究可行方案，讓通勤族免在桃園站的刷票口再刷出又刷進，更為方便。

竹市府交通處長倪茂榮說，TPASS定義為共同生活圈的通勤月票，由於桃竹竹苗TPASS甫上路，建議可再精算人數研議，並由交通部協助強化方案之間的便利性，地方政府負責優化方案品質。

鄭正鈐也認為，TPASS事涉廣泛、整合複雜，地方政府亦須同時補貼票價，涉及地方政府財源，新竹至雙北為跨生活圈的城際長途旅次，建議交通部應再研議。