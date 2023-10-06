承諾跳票 航空城徵收戶 擬10月13日赴政院抗議

桃園航空城是台灣史上最大的土地徵收案，衍生補償安置爭議等民怨不斷，民進黨立委黃世杰昨天會同徵收戶在立法院開記者會，直指政府「先建後遷」跳票，並點出補償費未隨物價指數調整、安置住宅價格跳票、安置街廓施工延宕、點交道路縮水等問題。徵收戶預計13日到行政院抗議。

受邀出席的交通部民航局代表回應，關於安置住宅的配售價格，民航局會把意見帶回去，並且跟工程單位檢討研議，希望減輕民眾的負擔。

黃世杰與多名航空城徵收戶、徵收區里長在立法院舉行記者會，共同喊出「先建後遷跳票，政府失信於民，還徵收戶一個家！」口號，要求政府正視徵收戶的困境，還給居民一個安身立命的家。

黃世杰說明，在地居民有三大訴求，第一，安置街廓期程一再延遲，徵收戶無法如期取得土地先建後遷，政府應提高房租補助費，並加發至配地重建完成時，也要研擬公共設施未興建完成的配套。

第二，政府應該落實承諾，依據營造工程物價指數上漲調整補償，並且給予徵收戶合理補償，保障民眾權益。第三，政府過去承諾的安置住宅價格，與現有價格有明顯落差，物價上漲造成的成本，應由政府吸收，不該轉嫁安置戶。

桃園市議員游吾和表示，現在徵收戶重建營建物，每坪約16萬，導致徵收戶須負債重建家園，貸款「貸貸相傳」，配合政府建設配合徵收，結果受害的是徵收戶。

「中央地方一條心坑殺徵收戶。」游吾和更點名，時任桃園市長的行政院長鄭文燦未依法行政、評點調整，侵害徵收戶財產，現任桃園市長張善政則是政見跳票，政府如再不積極回應，全體徵收戶要赴行政院抗議。