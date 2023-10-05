光輝十月桃園戶所送國慶快閃禮 還有洽公、國慶寶寶禮

桃園市民政局表示，為慶祝雙十國慶「光輝十月 榮耀桃園」，市府將10月訂為國慶月，13區戶政事務所共襄盛舉，舉辦國慶月快閃活動，於每日上午10點10分快閃發送「國旗口罩」；同時在10月完成出生登記的新生兒，贈送印有國旗圖案的平安福袋，國慶寶寶加贈奶瓶袋，與市民朋友共享國慶月舉國歡騰的熱鬧氣氛。

「祝你生日快樂，祝你生日快樂」上午10點10分一到，龜山戶政事務所響起生日快樂歌，緊接著，戶所人員迅速發放「國旗口罩」給在場民眾，熱情有活力的快閃行動，將國慶熱潮帶到最高點，讓現場民眾又驚又喜。「真的覺得好感動」龜山區戶政事務所主任梁程莉雯剛好是國慶寶寶，參與快閃活動特別有感，她說跟國家生日同一天，不但好記，而且普天同慶、真的是與有榮焉。

除了快閃活動，民政局為迎接國慶月特別訂製印有國旗圖案的平安福袋，送給10月份完成出生登記的新生兒。寶寶在胸前配戴可愛的國旗平安福袋，象徵「有國家好安心」一起與國同慶；另外，10月10日雙十節出生的國慶寶寶，則再加碼贈送國旗奶瓶袋，祝福新生兒能平安健康長大，13區戶政事務所用歡樂、感恩的心情，慶祝中華民國國慶日生日快樂，也歡迎大家入住桃園。

民政局局長劉思遠說，桃園市生育率是六都之首，是年輕有活力的城市，市長張善政更提出多項人口促進政策，像提高生育補助、租屋補貼、廣設幼兒園跟托嬰中心等，讓年輕人樂婚、願生、能養。年輕人是國家的希望，希望透過國慶月活動，凝聚民眾對國家的認同感，在未來歲月日子一起努力，讓中華民國愈來愈強大。

民政局表示，慶祝國慶月，10月到各戶政事務所洽公都有加碼禮，包括到龜山戶所辦理遷入、出生、結婚、初設戶籍等業務，贈壽山巖觀音寺加持過的「平安鑰匙圈」；桃園戶所結婚拍照專區還推出國慶月主題，並提供同款限量版國旗結婚書約，到大園戶所辦理結婚登記，並指定10月10日為生效日，加贈「十全十美 好事成雙」幸福禮袋1分。