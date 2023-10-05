快訊

日職／王柏融重返一軍代打安打 火腿本季最終戰好表現

花50元中彩券頭獎800萬 男大生銀行領獎竟被告知「不能兌獎」

不斷更新／連江、澎湖等11縣市明正常上班課 6日各地颱風假一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園龍慈路延伸至台66都計外工程招標 盼115年通車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中壢區龍岡都市計畫龍慈路拓寬現況。圖／桃園市政府工務局提供
中壢區龍岡都市計畫龍慈路拓寬現況。圖／桃園市政府工務局提供

桃園市工務局今天表示，中壢區龍慈路往南延伸至台66快速道路工程屬於龍岡都市計畫內路段109年5月已通車，都市計畫外路段已取得用地，連同工程總經費約10.7億元，正辦理工程招標希望明年初開工115年通車，屆時可紓解平鎮、中壢交接的龍岡地區來往台66車流，交通更便利。

工務局說明，龍岡都計區的龍慈路接龍岡路三段路口，延伸至平鎮區營德路全長1170公尺，拓寬後為30公尺4線道，加上兩側4.5公尺人行道，總經費10.9億元包括工程3.7億元、用地7.2億元，2018年3月開工後2020年5月通車。

龍岡都計區外的拓寬及新闢路段，接營德路後往西南延伸至台66線快速道路，全長1124公尺，一樣拓寬為30公尺4線道，兩側4.5公尺人行道，工程費5.7億元、用地費5億元合計10.7億元。

工務局指出，龍慈路延伸至台66線道路新闢工程在龍岡都市計畫內的路段成功表現林蔭大道的特色，等都計外路段完工通車後，中壢區從內壢的仁慈到龍岡龍慈路（同一條路不同名）可通往台66線不再是斷路，而且可以連接中壢、平鎮南北向往返市區及台66線，也等於貫通區域東西向車流形成交通路網，避開台鐵中壢車站的車流。

還有國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，預計明年初完工，日後配合龍慈路延伸至台66線道路新闢工程通車，還可以紓解二高大溪交流道車流，交通更便利。

人行道 都市計畫 桃園

延伸閱讀

北市大同區某危老連續壁疑出問題 土木技師：初判可控制範圍

林園海堤整建工程破堤處 吊放預鑄混凝土塊圍堵防颱

斥資4.49億闢道1公里 打通仁義潭經脈促進大嘉義觀光

淡蘭吊橋周圍環境改善工程開工 登山客遊古道需改道

相關新聞

影／小犬強風掀翻桃園鐵皮屋頂飛落 目擊者：驚險嚇人

小犬颱風過境，桃園市大溪區僑愛一街巷內一處社區住宅鐵皮屋頂，今天下午突然一陣強風來襲，將鐵皮屋頂掀翻，整片鐵皮從天掉落掉...

桃園龍慈路延伸至台66都計外工程招標 盼115年通車

桃園市工務局今天表示，中壢區龍慈路往南延伸至台66快速道路工程屬於龍岡都市計畫內路段109年5月已通車，都市計畫外路段已...

小犬颱風釀新竹1.4萬戶停電 台電動員百人挺進山區搶修

中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，都曾刮出10級強陣風，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電...

管理多頭馬車 桃市籲中央整合倉儲消防規範、增危險加給

屏東明揚國際大火造成消防員4死，消防員權益再度引發關注。桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席行政院院會，以桃園分析的數據，建議...

蔡總統前瞻施政大公開 桃市府：會檢驗有無落差

國家發展委員會今天在行政院院會報告前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，可供民眾以縣市別查詢家鄉前瞻建設。桃園市政府表示，前瞻...

小犬強風吹倒路樹壓電線擋道 桃園台四線電線懸掛一度阻通行

小犬颱風侵台帶來各地災情傳出，桃園市台四線平鎮區中豐路南勢2段、南勢國小前，今天下午強風突然吹倒路樹，發生路樹倒塌壓到電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。