桃園龍慈路延伸至台66都計外工程招標 盼115年通車

桃園市工務局今天表示，中壢區龍慈路往南延伸至台66快速道路工程屬於龍岡都市計畫內路段109年5月已通車，都市計畫外路段已取得用地，連同工程總經費約10.7億元，正辦理工程招標希望明年初開工115年通車，屆時可紓解平鎮、中壢交接的龍岡地區來往台66車流，交通更便利。

工務局說明，龍岡都計區的龍慈路接龍岡路三段路口，延伸至平鎮區營德路全長1170公尺，拓寬後為30公尺4線道，加上兩側4.5公尺人行道，總經費10.9億元包括工程3.7億元、用地7.2億元，2018年3月開工後2020年5月通車。

龍岡都計區外的拓寬及新闢路段，接營德路後往西南延伸至台66線快速道路，全長1124公尺，一樣拓寬為30公尺4線道，兩側4.5公尺人行道，工程費5.7億元、用地費5億元合計10.7億元。

工務局指出，龍慈路延伸至台66線道路新闢工程在龍岡都市計畫內的路段成功表現林蔭大道的特色，等都計外路段完工通車後，中壢區從內壢的仁慈到龍岡龍慈路（同一條路不同名）可通往台66線不再是斷路，而且可以連接中壢、平鎮南北向往返市區及台66線，也等於貫通區域東西向車流形成交通路網，避開台鐵中壢車站的車流。

還有國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，預計明年初完工，日後配合龍慈路延伸至台66線道路新闢工程通車，還可以紓解二高大溪交流道車流，交通更便利。