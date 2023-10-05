快訊

不斷更新／花蓮、台中等8縣市明正常上班課 6日各地颱風假一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬颱風釀新竹1.4萬戶停電 台電動員百人挺進山區搶修

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電線等災情，台電新竹區處分頭派員搶修。圖／台電新竹區處提供
中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電線等災情，台電新竹區處分頭派員搶修。圖／台電新竹區處提供

中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，都曾刮出10級強陣風，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電線等災情。台電新竹區處統計，新竹縣市停電戶達1.4萬戶，停電區域集中沿海與山區，台電動員上百名工程人員分頭搶修，截至下午5點，有250多戶尚未復電，將力拚今晚9時全面恢復供電。

台電新竹區處指出，小犬颱風風勢強勁，造成多處高壓線路跳脫，強勁的風勢更造成許多樹木倒塌、樹枝掉落壓損電線等供電設施，以及招牌掉落壓斷電線的情形，搶修必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路狹小及天候不佳，都影響搶修復電進度。

昨天深夜11點多，新竹市南大路、振興路、柴橋路及明湖路等一帶大範圍平店，最多造成2998戶停電，影響住戶使用，台電獲報後搶修，確認事故原因為颱風小犬侵襲，強風導致大樹壓到青草#54A1高壓線路引起，經漏夜搶修，在今天凌晨1點多復電。

台電新竹區處統計，從昨天深夜迄今，新竹縣市累計停電戶達1萬4千餘戶，除了市區以外，主要停電區域集中在沿海及尖石、橫山、五峰等山區，台電新竹區處動員逾百位工程人員，以及昇空車20台、吊臂車5台、工程車37台等施工機具投入搶修。

為了增進搶修效率，台電新竹區處也說明，此次台電配合新竹縣、市政府派員進駐災害應變中心，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道，若遇災情搶修需要，當即向新竹縣、市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物等，以盡速恢復供電。

至於電力搶修如何安排優先順序？台電新竹區處指出，電力搶修工作將持續依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則安排人員搶修，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，台電公司也請用戶給予包容與鼓勵，耐心等候恢復供電。

若民眾發現有停電事故，台電新竹區處建議民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站http://www.taipower.com.tw於颱風期間之「颱風停復電資訊」專區查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，也可撥打1911客服專線通報。

中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電線等災情，台電新竹區處分頭派員搶修。圖／台電新竹區處提供
中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電線等災情，台電新竹區處分頭派員搶修。圖／台電新竹區處提供
中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電線等災情，台電新竹區處分頭派員搶修。圖／台電新竹區處提供
中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電線等災情，台電新竹區處分頭派員搶修。圖／台電新竹區處提供

新竹 台電 停電 小犬颱風 路樹

延伸閱讀

球場屋頂、門窗破損…小犬颱風重創屏東縣 6日10所國中小停課

中颱小犬壟罩！4縣市大豪雨特報 北北基等8地區大雨

颱風小犬襲台釀1死304傷 近33萬戶曾停電

小犬來襲南投未傳災情 另類受災戶縣府這樣補償

相關新聞

桃園龍慈路延伸至台66都計外工程招標 盼115年通車

桃園市工務局今天表示，中壢區龍慈路往南延伸至台66快速道路工程屬於龍岡都市計畫內路段109年5月已通車，都市計畫外路段已...

小犬颱風釀新竹1.4萬戶停電 台電動員百人挺進山區搶修

中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，都曾刮出10級強陣風，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電...

管理多頭馬車 桃市籲中央整合倉儲消防規範、增危險加給

屏東明揚國際大火造成消防員4死，消防員權益再度引發關注。桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席行政院院會，以桃園分析的數據，建議...

蔡總統前瞻施政大公開 桃市府：會檢驗有無落差

國家發展委員會今天在行政院院會報告前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，可供民眾以縣市別查詢家鄉前瞻建設。桃園市政府表示，前瞻...

小犬強風吹倒路樹壓電線擋道 桃園台四線電線懸掛一度阻通行

小犬颱風侵台帶來各地災情傳出，桃園市台四線平鎮區中豐路南勢2段、南勢國小前，今天下午強風突然吹倒路樹，發生路樹倒塌壓到電...

貓兒錠圳下游權責不明 竹北市公所自提566.5萬清淤

新竹縣貓兒錠圳為竹北市鳳山溪以北主要排水設施，但因長期淤積加上權責單位不明，今年5月一場強降雨加上海水暴漲導致貓兒錠圳排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。