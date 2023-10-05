小犬颱風釀新竹1.4萬戶停電 台電動員百人挺進山區搶修

中度颱風「小犬」襲台，新竹縣、市從昨晚迄今強風不斷，都曾刮出10級強陣風，造成多處高壓線路跳脫、樹木倒塌、招牌掉落壓斷電線等災情。台電新竹區處統計，新竹縣市停電戶達1.4萬戶，停電區域集中沿海與山區，台電動員上百名工程人員分頭搶修，截至下午5點，有250多戶尚未復電，將力拚今晚9時全面恢復供電。

台電新竹區處指出，小犬颱風風勢強勁，造成多處高壓線路跳脫，強勁的風勢更造成許多樹木倒塌、樹枝掉落壓損電線等供電設施，以及招牌掉落壓斷電線的情形，搶修必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路狹小及天候不佳，都影響搶修復電進度。

昨天深夜11點多，新竹市南大路、振興路、柴橋路及明湖路等一帶大範圍平店，最多造成2998戶停電，影響住戶使用，台電獲報後搶修，確認事故原因為颱風小犬侵襲，強風導致大樹壓到青草#54A1高壓線路引起，經漏夜搶修，在今天凌晨1點多復電。

台電新竹區處統計，從昨天深夜迄今，新竹縣市累計停電戶達1萬4千餘戶，除了市區以外，主要停電區域集中在沿海及尖石、橫山、五峰等山區，台電新竹區處動員逾百位工程人員，以及昇空車20台、吊臂車5台、工程車37台等施工機具投入搶修。

為了增進搶修效率，台電新竹區處也說明，此次台電配合新竹縣、市政府派員進駐災害應變中心，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道，若遇災情搶修需要，當即向新竹縣、市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物等，以盡速恢復供電。

至於電力搶修如何安排優先順序？台電新竹區處指出，電力搶修工作將持續依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則安排人員搶修，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，台電公司也請用戶給予包容與鼓勵，耐心等候恢復供電。