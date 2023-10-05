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管理多頭馬車 桃市籲中央整合倉儲消防規範、增危險加給

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓代表桃園市政府在行政院會和，為倉儲缺乏專業的消防規範與管理權責，與消防隊員危險加給請命。圖／本報資料照片
蘇俊賓代表桃園市政府在行政院會和，為倉儲缺乏專業的消防規範與管理權責，與消防隊員危險加給請命。圖／本報資料照片

屏東明揚國際大火造成消防員4死，消防員權益再度引發關注。桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席行政院院會，以桃園分析的數據，建議整合部會資源，除了提升消防能量，更能有效預防火災發生。

蘇俊賓指出，大規模的工業區或廠房火災，一段時間就有一次，工業密集的縣市消防負荷最高，桃園市為了解風險潛勢，統計8年來的火災案件，高風險潛勢工廠類型依序為紡織業1.08%，基本金屬製造業1.04%，化學材料及肥料製造業1.02%，這些是火災發生頻率相對高的產業，但如果把倉儲火災也算進去，每年平均2.1次的倉儲火災，遠遠高於前述高風險業的發生率，甚至達2倍。

蘇俊賓說明，倉儲發生火災機率如此高，卻缺乏專業的消防規範與管理權責，桃園市府過去已多次積極建議內政部消防署，訂定倉儲消防規範，而消防署函復將納入修法研議，但目前尚未有明確進度，蘇俊賓當面向陳建仁院長爭取，相關數據已經顯示，既然倉儲火災發生率高，相關的修法工作應該積極進行。

另外，桃園市統計包含經發局、勞動局、環保局、消防局的數據發現，分屬不同局處的數據，對於工廠防災的預防有重要的意義，應該跟消防局的資訊整合。舉例而言，不少倉儲並非登記倉儲業，營登使用是工廠，實際使用卻是倉儲，地方與中央會有好幾個管理單位，目的事業管理機關的管理項目都不同。

好比經發局工廠登記對應的是經濟部，消防局對應的是消防署，環保局毒性化學物質對應是環境部，各自都有管理資訊系統，他希望地方政府與中央部會的資料庫應該有效對接，進行跨部會協調整合，將各單位所掌握的重要資訊提供分享或查詢，共同建立高風險潛勢工廠資料庫，有效運用這些數據資訊來達到預判風險的效果，也可保障消防弟兄的安全。

蘇俊賓也透過行政院會，再次替桃園的消防局同仁爭取消防人員危險職務加給加成案，他強調主因是高風險潛勢工廠都坐落在桃園，消防勤務絕對是繁重，希望比照新北與台北市的一級危險職務加給加成調整成一倍，讓桃園消防弟兄能夠有好的環境、合理的待遇、辛苦過程能夠得到好的報酬與保障。

蘇俊賓表示，桃園市消防局已於今年兩度函報內政部消防署，針對桃園市消防員危險職務加給加成，按原支等級數額最高加1倍加成，以外勤分隊為例，危險職務加給為9700元，加成目前是7成6790元，若修正至一倍，可增加2910元。桃園市有1萬2800家工廠，高風險潛勢工廠幾乎都落在桃園，消防勤務絕對是繁重，希望比照新北與台北，一級危險職務加給加成由現在的7成調高到1倍，因為各縣市勤務繁重程度不同，需要因地制宜檢討，如果過分堅持統一標準將造成工作壓力較大的縣市人才外流。

行政院長陳建仁在院會聽取蘇俊賓建議後，回應認同桃園市觀點，中央與地方資料建置的重要性，不能夠各做各的，比如建置「化學雲」，中央部會與地方資料整合在一起，大家都很方便，倉儲管理業的消防管理規範也會加速來辦理，做好災害預防。

副院長鄭文燦也回應桃園提出的倉儲管理，有關倉儲納入危險物品申報，內政部應該會有正面處理，未來消防署針對工廠型、倉儲型都要納入。他也回應消防員危險職務加給加成案不能只處理六都，有些縣市還有地域加給、危險加給，目前只能二合一。另外包含警消人員加班費上限（天花板）調整，行政院均會做通盤討論。

桃園 火災 蘇俊賓 消防員 加班費

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