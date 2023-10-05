蔡總統前瞻施政大公開 桃市府：會檢驗有無落差

國家發展委員會今天在行政院院會報告前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，可供民眾以縣市別查詢家鄉前瞻建設。桃園市政府表示，前瞻建設也需要地方編列配合款，市府會請相關單位檢視網站內容，避免中央與地方的資訊有所落差。

前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網花費150萬元製作，除了簡單介紹前瞻計畫八大建設內容外，民眾可以從三種途徑瞭解前瞻計畫亮點，三大途徑在網頁中是相互連結的。

網站第一個途徑是國發會將前瞻計畫各建設項目，區分為生活類、人文類及科技類，歸納出20大類，讓民眾清楚瞭解前瞻計畫20大亮點建設項目。

第二個途徑為以縣市鄉鎮做為查詢，資訊網設計縣市別項下鄉鎮市區，分別呈現各鄉鎮的前瞻建設亮點，民眾清楚看到完成後的前瞻計畫建設成果與相關資訊。第三途徑是以建設別查詢，從前瞻計畫八大建設瞭解政府在各項建設別完成那些計畫內容。

對於這是否選舉前政府大內宣的問題，國發會副主委高仙桂說，不是大內宣，網頁反而能讓人民監督政府是否有發揮前瞻預算效益。

桃市府表示，前瞻建設也需要地方編列配合款，市府會請相關單位檢視網站內容，避免中央與地方的資訊有所落差。