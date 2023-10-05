快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統前瞻施政大公開 桃市府：會檢驗有無落差

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國發會今公布「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」，對此桃市府表示，會請相關單位檢視網站內容，避免中央與地方的資訊有所落差。圖／截圖自前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網
國發會今公布「前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網」，對此桃市府表示，會請相關單位檢視網站內容，避免中央與地方的資訊有所落差。圖／截圖自前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網

國家發展委員會今天在行政院院會報告前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，可供民眾以縣市別查詢家鄉前瞻建設。桃園市政府表示，前瞻建設也需要地方編列配合款，市府會請相關單位檢視網站內容，避免中央與地方的資訊有所落差。

前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網花費150萬元製作，除了簡單介紹前瞻計畫八大建設內容外，民眾可以從三種途徑瞭解前瞻計畫亮點，三大途徑在網頁中是相互連結的。

網站第一個途徑是國發會將前瞻計畫各建設項目，區分為生活類、人文類及科技類，歸納出20大類，讓民眾清楚瞭解前瞻計畫20大亮點建設項目。

第二個途徑為以縣市鄉鎮做為查詢，資訊網設計縣市別項下鄉鎮市區，分別呈現各鄉鎮的前瞻建設亮點，民眾清楚看到完成後的前瞻計畫建設成果與相關資訊。第三途徑是以建設別查詢，從前瞻計畫八大建設瞭解政府在各項建設別完成那些計畫內容。

對於這是否選舉前政府大內宣的問題，國發會副主委高仙桂說，不是大內宣，網頁反而能讓人民監督政府是否有發揮前瞻預算效益。

桃市府表示，前瞻建設也需要地方編列配合款，市府會請相關單位檢視網站內容，避免中央與地方的資訊有所落差。

大內宣 前瞻基礎建設 桃園 行政院

延伸閱讀

賴清德向馬英九喊話 以團結之名來參加國慶

蔡總統公布國慶影片強調「台灣的聲音」 標語提中華民國

【專家之眼】蔡英文的「明德止善」究竟是什麼意思？

台師大「跨域科技產業創新研究學院」揭牌 蔡英文：提升國家競爭力

相關新聞

管理多頭馬車 桃市籲中央整合倉儲消防規範 增危險加給

屏東明揚國際大火造成消防員4死，消防員權益再度引發關注。桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席行政院院會，以桃園分析的數據，建議...

蔡總統前瞻施政大公開 桃市府：會檢驗有無落差

國家發展委員會今天在行政院院會報告前瞻基礎建設計畫施政亮點資訊網，可供民眾以縣市別查詢家鄉前瞻建設。桃園市政府表示，前瞻...

小犬強風吹倒路樹壓電線擋道 桃園台四線電線懸掛一度阻通行

小犬颱風侵台帶來各地災情傳出，桃園市台四線平鎮區中豐路南勢2段、南勢國小前，今天下午強風突然吹倒路樹，發生路樹倒塌壓到電...

貓兒錠圳下游權責不明 竹北市公所自提566.5萬清淤

新竹縣貓兒錠圳為竹北市鳳山溪以北主要排水設施，但因長期淤積加上權責單位不明，今年5月一場強降雨加上海水暴漲導致貓兒錠圳排...

新竹市颱風假有收垃圾 國慶4天連假垃圾清運也不打烊

颱風「小犬」登陸，新竹市政府因應強風來襲，昨晚宣布今天放颱風假，也是繼2019年8月9日颱風利奇馬來襲，新竹市睽違4年多...

張老旺電桿掛國旗竟被清潔隊拆了 他自辦國慶升旗邀各黨派

雙十國慶日將至，桃園市國旗屋老闆張老旺連續第29年自掏腰包辦理升旗典禮，今年移師中壢龍江市民活動中心舉辦，周邊掛滿1.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。