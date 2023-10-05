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小犬強風吹倒路樹壓電線擋道 桃園台四線電線懸掛一度阻通行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台四線中豐路平鎮南勢國小前，小犬颱風吹倒路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，外側車道無法通行。記者曾增勳／翻攝
台四線中豐路平鎮南勢國小前，小犬颱風吹倒路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，外側車道無法通行。記者曾增勳／翻攝

小犬颱風侵台帶來各地災情傳出，桃園市台四線平鎮區中豐路南勢2段、南勢國小前，今天下午強風突然吹倒路樹，發生路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，造成中豐路往中壢方向外側車道無法通行，請警方派員疏導，南勢里長林德忠表示，獲報後通報區公所和台電處理將掉落路樹鋸離至路邊，目前恢復通行。

小犬颱風過境，桃園市南桃園一早出現強風雨勢，隨後天氣轉晴，風勢仍大，平鎮市台四線中豐路二段、南勢國小前的一株路樹，今天下午突然倒塌，壓到電線，懸掛車道，一度影響鎮往中壢方向外側車道無法通行。

警方獲報派員疏交通，林德忠表示，他接獲通知立即通報平鎮區公所、台電處理，會同園藝業者將掉落路樹鋸離至路邊，目前已恢復通行。

台四線中豐路平鎮南勢國小前，小犬颱風吹倒路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，外側車道無法通行。記者曾增勳／翻攝
台四線中豐路平鎮南勢國小前，小犬颱風吹倒路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，外側車道無法通行。記者曾增勳／翻攝
台四線中豐路平鎮南勢國小前，小犬颱風吹倒路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，外側車道無法通行。記者曾增勳／翻攝
台四線中豐路平鎮南勢國小前，小犬颱風吹倒路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，外側車道無法通行。記者曾增勳／翻攝
台四線中豐路平鎮南勢國小前，小犬颱風吹倒路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，外側車道無法通行。記者曾增勳／翻攝
台四線中豐路平鎮南勢國小前，小犬颱風吹倒路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，外側車道無法通行。記者曾增勳／翻攝

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