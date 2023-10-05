聽新聞
test
0:00 / 0:00
小犬強風吹倒路樹壓電線擋道 桃園台四線電線懸掛一度阻通行
小犬颱風侵台帶來各地災情傳出，桃園市台四線平鎮區中豐路南勢2段、南勢國小前，今天下午強風突然吹倒路樹，發生路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，造成中豐路往中壢方向外側車道無法通行，請警方派員疏導，南勢里長林德忠表示，獲報後通報區公所和台電處理將掉落路樹鋸離至路邊，目前恢復通行。
小犬颱風過境，桃園市南桃園一早出現強風雨勢，隨後天氣轉晴，風勢仍大，平鎮市台四線中豐路二段、南勢國小前的一株路樹，今天下午突然倒塌，壓到電線，懸掛車道，一度影響鎮往中壢方向外側車道無法通行。
警方獲報派員疏交通，林德忠表示，他接獲通知立即通報平鎮區公所、台電處理，會同園藝業者將掉落路樹鋸離至路邊，目前已恢復通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言