小犬強風吹倒路樹壓電線擋道 桃園台四線電線懸掛一度阻通行

小犬颱風侵台帶來各地災情傳出，桃園市台四線平鎮區中豐路南勢2段、南勢國小前，今天下午強風突然吹倒路樹，發生路樹倒塌壓到電線懸掛車道上，造成中豐路往中壢方向外側車道無法通行，請警方派員疏導，南勢里長林德忠表示，獲報後通報區公所和台電處理將掉落路樹鋸離至路邊，目前恢復通行。

小犬颱風過境，桃園市南桃園一早出現強風雨勢，隨後天氣轉晴，風勢仍大，平鎮市台四線中豐路二段、南勢國小前的一株路樹，今天下午突然倒塌，壓到電線，懸掛車道，一度影響鎮往中壢方向外側車道無法通行。