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幫助弱勢風雨無阻 苗栗「阿斌哥大愛協會」公館分站揭牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「阿斌哥大愛協會」公館分站，風雨無阻，今天上午照常舉辦成立揭牌，成為協會成立15年來相繼成立的第13個分站。圖／苗栗縣政府提供
「阿斌哥大愛協會」公館分站，風雨無阻，今天上午照常舉辦成立揭牌，成為協會成立15年來相繼成立的第13個分站。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣「阿斌哥大愛協會」公館分站，風雨無阻，今天上午照常舉辦成立揭牌，由熱心公益的縣議員孫素娥出任分站長，延伸幫助弱勢族群的觸角，這是協會成立15年來相繼成立的第13個分站，將秉持「走在最前、做到最後」的奉獻精神，繼續傳遞社會愛心。

縣議長李文斌時任代表會副主席期間發願投入公益活動，98年間結合熱心企業、民間人士及志工成立阿斌哥大愛協會，如今已邁入第15個年頭，協會自後龍總站出發，並許下在全縣18鄉鎮市努力實現美好社會的願景；期間接續成立苗栗、南庄、三灣、頭份、三義、西湖、銅鑼、通霄、苑裡、大湖、造橋分站，加上今天揭牌的公館計13個分站，將朝全縣18鄉鎮市皆有分站目標邁進。

公館分站設在議員孫素娥服務處，今天由縣長鍾東錦、議長李文斌、縣議員曾美露、孫素娥、縣府社會處長楊文志、公館鄉長何在鑫、公館鄉代表會主席趙興邦與副主席彭旻萱率同公館在地鄉民代表們、阿斌哥大愛協會理事長張新港等人揭牌成立，並由議長李文斌頒發公館分站開站基金。

議長李文斌指出，阿斌哥大愛協會自後龍總站出發，廣設分站幫助了許多需要幫助的人，至今服務清寒弱勢喪葬有1687戶，每天發送400個愛心便當，連續7年每年提供清寒學子百萬獎助學金，將秉持走在最前、做到最後的精神，只要弱勢團體或社會邊緣人需要協助渡過難關的，阿斌哥大愛協會都會透過平台在第1時間送出關懷及協助，幫助弱勢家庭度過難關。

縣長鍾東錦表示，阿斌哥大愛協會不單照顧弱勢小朋友讀書，平常在清寒弱勢喪葬補助上也服務周到，尤其是弱勢或單親孩童獎學辦法或殯葬事宜都由阿斌哥大愛協會來包辦，讓鄉親備感溫馨。

李文斌 議員 鍾東錦 公益活動 苗栗縣

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