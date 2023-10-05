貓兒錠圳下游權責不明 竹北市公所自提566.5萬清淤

新竹縣貓兒錠圳為竹北市鳳山溪以北主要排水設施，但因長期淤積加上權責單位不明，今年5月一場強降雨加上海水暴漲導致貓兒錠圳排水受阻，造成濱海地區崇義里、尚義里等多處淹水。竹北市公所提撥566.5萬元預算，加速貓兒錠圳下游段清疏工程加強排水，搶在小犬颱風侵襲前夕完工。

竹北市長鄭朝方指出，貓兒錠圳為竹北市轄內鳳山溪以北主要排水設施，貓兒錠圳幹線行經鳳岡路五段415巷後，下游分為東、西兩側圳道，其上游屬新竹縣政府權管的區域排水範圍，但下游至出海口處屬權責不明區域，因欠缺清疏維管、淤積嚴重，因而成為5月19日水災釀災主因。

鄭朝方表示，歷經519水災後，加上汛期為5月到11月，竹北市公所第一時間邀集新竹縣政府及第二河川局召開研商會議，針對貓兒錠圳權屬畫分，下游東側為縣府管理，西側圳道仍維持權責不明狀態，為避免短時間內水患再襲，竹北市公所自主提撥566.5萬經費先行辦理下游西側圳道清疏工程，完成總長1980公尺河道清疏，並含兩側護岸樹枝修剪等作業。