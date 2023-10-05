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新竹市颱風假有收垃圾 國慶4天連假垃圾清運也不打烊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天正常清運垃圾。記者張裕珍／攝影
新竹市今天正常清運垃圾。記者張裕珍／攝影

颱風「小犬」登陸，新竹市政府因應強風來襲，昨晚宣布今天放颱風假，也是繼2019年8月9日颱風利奇馬來襲，新竹市睽違4年多放全天颱風假。為了服務民眾，新竹市今天維持正常收運垃圾，後天將迎來4天國慶連假，環保局也宣布4天連假垃圾清運不打烊。

新竹市環保局指出，考量服務民眾不間斷，新竹市今天仍維持正常收運垃圾，並事前做好清潔隊員相關防颱措施，也提醒民眾外出倒垃圾時請務必注意安全。

後天則即將迎來為期4天的國慶日連續假期（10月7日至10日），新竹市環保局指出，將持續堅守崗位服務民眾，除了10月8日（周日）維持假日定線定時定點清運外，其餘日期也都是正常垃圾清運。

環保局提醒民眾，垃圾確實分為「一般垃圾、資源物、廚餘」三大類，打包妥當，再交由垃圾車與資源回收車清運。全民一起重視環保，做好節能減碳並提高環境品質。民眾可上「新竹市清運車便民查詢網」（https://car.hccepb.gov.tw/Default.aspx）隨時掌握垃圾車所在位置，減少在外等候時間。

市長高虹安也說，市容維護要做好，你我努力不可少，共同維護家園的整潔，用行動來實踐全民綠生活與聯合國永續發展目標SDG11永續城市，共同打造宜居永續的新竹市。民眾對清運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科03-5388406總機9。

新竹

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