張老旺電桿掛國旗竟被清潔隊拆了 他自辦國慶升旗邀各黨派

雙十國慶日將至，桃園市國旗屋老闆張老旺連續第29年自掏腰包辦理升旗典禮，今年移師中壢龍江市民活動中心舉辦，周邊掛滿1.8萬面國旗飄揚，張老旺今天上午說，國旗是全國人民的、不是一人一地的，自辦升旗典禮是希望大家都來升國旗、愛國家，今年碰到總統大選，更希望各黨各派參選人都來升旗致詞，未來國慶升旗延續下去。

國旗屋張老旺屋前掛滿國旗飄揚，每年國慶日自辦升旗典禮成為當地傳統，國旗屋所在的中壢、平鎮忠貞新村周邊道路，現在已插滿國旗、滿地旗海十分狀觀，張老旺過去每年堅持在忠貞新村籃球場舉辦國慶升旗典禮，今年移師附近中壢區龍江市民活動中心前辦理。

日前忠貞新村在電桿掛出20多面國旗不翼而飛，引發外界關心，張老旺並未報案，警方主動協助查出，原來是民眾通知清潔隊以違規廣告物處理的一起烏龍事件，經還原事實澄清後，清潔隊將20面國旗責付里長處理懸掛，張老旺表示此事他不會追究，但請大家一起來升旗，也請警察巡邏幫忙。

83歲張老旺是異域孤軍後代來台，他在今年升旗典禮掛滿國旗現場， 張貼逃難攜帶國旗來台經過，敘述70多年前當年槍聲響起逃難，不知父親在何方，他母親特別縫製一面國旗，叮囑一旦失散找尋國旗即可找到父親，國旗讓他到台灣。他以「國旗至上」敘述自己至台灣11歲才是小學生，聽到國歌升旗都立正站好，愛國情操希望大家珍惜。