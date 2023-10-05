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楊文科視察拔子窟堤防 防海水倒灌啟動抽水機應變

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科上午前往竹北拔子窟堤防視察，確保抽水機具整備與運作。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科上午前往竹北拔子窟堤防視察，確保抽水機具整備與運作。記者黃羿馨／攝影

中颱小犬襲台帶來強勁風勢，新竹縣自昨晚至今上午11時共發生32起路樹倒塌、電桿毀損等災情，所幸未造成傷亡。新竹縣長楊文科上午也前往竹北拔子窟堤防視察，確保抽水機具整備與運作，同時呼籲颱風風勢強勁，請縣民非必要避免出門。

楊文科指出，擔心若雨勢大加上海水漲潮，造成竹北貓兒錠圳的水無法排出，新竹縣工務處隨時待命應變，關閉閘門防止海水倒灌，並啟動現場12英吋大型抽水機具，將水圳水直接抽進鳳山溪排入出海口，降低淹水可能，全力保障民眾安全。

新竹縣消防局長陳中振表示，竹北拔子窟一帶以往漲潮時，常發生海水倒灌淹進沿海社區，因此今天特別會同經濟部水利署第二河川分署、工務處、抽水機組人員等單位預防性勘查，現場操作測試機具確保正常，目前水位不高，一旦水位升高時，可即時應變。

新竹縣災害應變中心統計，自昨天傍晚6時應變中心二級開設起，至今天上午11時為止，新竹縣陸續發生32起路樹倒塌、電桿毀損或電線吹斷的災情，獲報後皆已調度各局處迅速處置，所幸未造成任何傷亡。

新竹縣各地出現32起路樹倒塌，但幸好目前未傳出災情。圖／民眾提供
新竹縣各地出現32起路樹倒塌，但幸好目前未傳出災情。圖／民眾提供
新竹縣消防局長陳中振表示，竹北拔子窟一帶以往漲潮時，常發生海水倒灌淹進沿海社區。記者黃羿馨／攝影
新竹縣消防局長陳中振表示，竹北拔子窟一帶以往漲潮時，常發生海水倒灌淹進沿海社區。記者黃羿馨／攝影

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