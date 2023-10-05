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4年來首次颱風假 竹科部分員工仍維持正常上班

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹科學園區昨颳起大風大雨，今風雨停歇，多數廠商仍已放起颱風假，園區巡迴巴士停駛。記者巫鴻瑋／攝影
新竹科學園區昨颳起大風大雨，今風雨停歇，多數廠商仍已放起颱風假，園區巡迴巴士停駛。記者巫鴻瑋／攝影

新竹科學園區迎來4年來首次颱風假，不少企業已在昨晚及今天上午通知員工不用進入公司打卡上班，甚至有工程師驚呼「畢業開始賣肝後第一次放假」，不少竹科人難得可以待在家做好防颱工作，但仍有部分人員需進入公司上班，竹科管理局已在昨天成立應變中心，確保園區災損不致造成生產停擺。

竹科管理局表示，目前園區供電供水運作正常，園區巡迴巴士停駛1天，園區內道路部分掉落樹枝均已清除，若仍有上班的廠商有任何災情通報或需請求支援，可撥竹科24小時緊急通報專線 (03)577-6666 尋求支援。同時因應颱風小犬來襲，為避免強風豪雨造成災情，除了新竹科學園區外，已指示各所屬園區，包含宜蘭、龍潭、竹南、銅鑼及生醫園區做好防颱。

竹科管理局指出，因颱風來襲期間部分廠區暫停生產或人員停班，已請保警中隊及園區保全加強戒備及巡邏，如有狀況立即通報應變中心處理。此外，已加強園區內各施工中工地防颱戒備，同時定時派員巡查是否有路樹倒塌，或排水溝堵塞，目前園區全面待命戒備，已備妥沙包、抽水機、鏈鋸及貨車等救災應變設備，以迅速掌握所轄各園區災情並妥善處理，同時確保園區供水、供電穩定。

據了解，雖今天新竹風雨停歇，甚至出現大太陽，但包含台積電在內等多家科技大廠多數人員都放起颱風假，竹科上午並未出現往常的上班車潮，不少菜鳥工程師更是放起進入職場後第一次颱風假，不過也有部分工程師被要求在家待命on call隨時支援。

小犬颱風

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