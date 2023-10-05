小犬颱風襲桃園5千多戶停電 上午10點仍有約300戶停電

台電桃園營業處表示，「小犬」颱風造成復興、大溪與其他地區500餘戶停電 台電積極搶修中，至今天上午10時已有4 000餘戶恢復供電，尚有約300餘戶停電中，主要停電區域集中在楊梅、蘆竹、觀音、大園等地區，正全力搶修，預期傍晚6時前恢復供電。

台電桃園營業處說明，「小犬」颱風橫掃桃園地區，造成多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心包容。

為增進搶修效率，台電桃園區處與桃園市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里⾧、民意代表及重要用戶建立聯絡機制，遇災情需要搶修，可隨即向市政府要求支援，包括協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也感謝市政府各單位第㇐時間處理，加快復電速度。

台電表示，電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，因此無法同時滿足所有用戶的需求，還請民眾多體諒。