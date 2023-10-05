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新竹風大無雨 數十起路樹倒塌、招牌掀起 大遠百湧人潮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹大遠百今天11點開幕，一開幕就湧入人潮。記者郭政芬／翻攝
新竹大遠百今天11點開幕，一開幕就湧入人潮。記者郭政芬／翻攝

小犬颱風即將登陸恆春半島並通過，竹市雖無明顯降雨，但已產生強勁風勢，新竹市府指出，目前災情通報共有71件，其中47件已解除列管，列管中案件為24件，以路樹倒塌、招牌掀起掉落等案件為大宗，可見風力強勁，市府團隊全面掌握災情，皆已陸續排除當中。

市長高虹安今天上午10點半召開二級災害應變中心工作會議，緊盯颱風動態、聽取災情報告，高虹安說，這次風勢不容小覷，依氣象署於新竹市之6座氣象測站皆已測得9級風，更有4座測得10級強陣風，並造成數十起路樹倒塌、招牌掉落及工地圍籬倒塌等案件。

新竹市政府各單位皆已於第一時間火速排除，所幸因停班停課市民多未外出，因此未造成人員傷亡，亦未有影響交通情形。市府也呼籲民眾非必要勿外出，以確保自身安全，亦提醒市民針對居家室外懸掛物、招牌及陽台盆栽等應加強固定。

市府針對路樹、廣告招牌、圍籬及交通號誌等易因強風致災物件，進行加強固定工作，並整備大型機具及通報委外廠商待命，若有受理災情必須於第一時間到場協助搶災。同時要求消防局持續掌握災情，有接獲災情案件時，即時回報現場狀況與處理情形，並指示環保局於各單位搶災後若有路樹或廢棄物等應加強各項清運回收作業。

新竹大遠百今天11點開幕，一開幕就湧入人潮，由於鄰近的新竹市的SOGO百貨新竹店、巨城和大魯閣湳雅廣場今天都沒有營業，新竹大遠百今天適逢周年慶預購首日，祭出不少折扣和優惠，預計將帶來一波業績。

中颱「小犬」風勢強勁，市長高虹安坐鎮二級災變中心加強防災整備。圖／市府提供
中颱「小犬」風勢強勁，市長高虹安坐鎮二級災變中心加強防災整備。圖／市府提供
竹市雖無明顯降雨，但已產生強勁風勢，以路樹倒塌、招牌掀起掉落等案件為大宗，可見風力強勁。圖／市府提供
竹市雖無明顯降雨，但已產生強勁風勢，以路樹倒塌、招牌掀起掉落等案件為大宗，可見風力強勁。圖／市府提供

小犬颱風

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