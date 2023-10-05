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新屋沿海風大盼分區放假 桃市府：未列警戒範圍不停班課
小犬颱風襲台，桃園昨未達停班課標準，今有些地區出現太陽，不過沿海地區新屋海邊風勢相對大，民眾騎車搖搖晃晃，昨天更有路樹被吹倒情況，希望市府在評斷放假標準時，能依不同區情況做不同決定。
桃園市政府新聞處表示，市府針對颱風動態情況決定是否需要放假，昨天未達標準及列入警戒範圍，各區風雨狀況，市府災害應變中心也會隨時掌握，即時因應。
桃園昨晚有雨勢及風勢，不過直到晚間8時許，未達停班課標準，因此今日正常上班上課。靠市區的地區昨晚至今風雨都不大，新屋里長徐智遠表示，今天上午只有微微的風未下雨，民眾的生活和平常一樣正常。
不過靠近沿海的里情況就不相同，槺榔里長羅鴻霖指出，昨天晚間風勢雨勢較大，甚至有部分民宅停電，不過很快就復電，今天風也還是滿大的，民眾騎車會搖搖晃晃，海邊地區風本來就大，市府在決定放假的同時，是否能考慮新屋、觀音這些沿海區域能分區放假。
有新屋沿海民眾指出，新屋沿海風浪大，不過跟每年冬天受東北季風影響情形相同，因此也習以為常，不過聽說新屋三號咖啡停車場有樹木倒塌，但未有人受傷。
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