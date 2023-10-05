快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新屋沿海風大盼分區放假 桃市府：未列警戒範圍不停班課

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋三號咖啡廳停車場路樹倒塌，員工一早上班發現，所幸無人受傷。圖／民眾提供
桃園新屋三號咖啡廳停車場路樹倒塌，員工一早上班發現，所幸無人受傷。圖／民眾提供

小犬颱風襲台，桃園昨未達停班課標準，今有些地區出現太陽，不過沿海地區新屋海邊風勢相對大，民眾騎車搖搖晃晃，昨天更有路樹被吹倒情況，希望市府在評斷放假標準時，能依不同區情況做不同決定。

桃園市政府新聞處表示，市府針對颱風動態情況決定是否需要放假，昨天未達標準及列入警戒範圍，各區風雨狀況，市府災害應變中心也會隨時掌握，即時因應。

桃園昨晚有雨勢及風勢，不過直到晚間8時許，未達停班課標準，因此今日正常上班上課。靠市區的地區昨晚至今風雨都不大，新屋里長徐智遠表示，今天上午只有微微的風未下雨，民眾的生活和平常一樣正常。

不過靠近沿海的里情況就不相同，槺榔里長羅鴻霖指出，昨天晚間風勢雨勢較大，甚至有部分民宅停電，不過很快就復電，今天風也還是滿大的，民眾騎車會搖搖晃晃，海邊地區風本來就大，市府在決定放假的同時，是否能考慮新屋、觀音這些沿海區域能分區放假。

有新屋沿海民眾指出，新屋沿海風浪大，不過跟每年冬天受東北季風影響情形相同，因此也習以為常，不過聽說新屋三號咖啡停車場有樹木倒塌，但未有人受傷。

小犬颱風

延伸閱讀

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

小犬颱風橫掃全台逾2萬戶停電 除北北基桃18縣市均停班課

中颱小犬暴風圈籠罩！全台18縣市5日停班課 各地颱風假資訊一覽

彰化今29件路樹倒明停班課 縣長籲沒事別出門

相關新聞

小犬強風＋新竹狂風 王婉諭「雨傘秒開花」：剩孤單的我跟傘架

中度颱風小犬來襲，蘭嶼陣風破紀錄，颱風中心今早登陸鵝鑾鼻，今日除北北基桃外，全台其他縣市全數停止上班上課。立委王婉諭被小犬狂風加上新竹大風夾擊，過個馬路雨傘就瞬間開花，連傘布都被吹飛。

颱風災情苗栗縣計20件 西湖「金城武樹」也倒了！

小犬颱風過境，苗栗縣從今天凌晨開始，明顯感受到風勢強勁，根據縣消防局指揮中心統計，截至上午9點，縣內獲報颱風相關災情共計...

新屋沿海風大盼分區放假 桃市府：未列警戒範圍不停班課

小犬颱風襲台，桃園昨未達停班課標準，今有些地區出現太陽，不過沿海地區新屋海邊風勢相對大，民眾騎車搖搖晃晃，昨天更有路樹被...

基北北桃沒颱風假挨批 桃園早風雨中午放晴 市府說原委

「小犬」颱風來襲，桃園市與基北北都因未達停班停課標準，今天照常上班上課，市長張善政臉書從昨晚到今天中午臉書留言已超過2....

巨城沒開竹北遠百出現颱風假人潮 車潮環繞百貨一圈

中颱小犬襲台，全台18縣市已宣布10月5日停班停課，新竹地區雖沒有豪雨，但預估風力達10級，新竹縣也出現零星路樹倒塌情況...

小犬夜襲桃園！路上告示牌被吹斷 桃捷施工圍籬倒一排

中颱小犬襲台，各地陸續有災情，桃園因不在暴風圈內未放颱風假，但昨晚明顯感受到風強雨驟。大園區傳出安全島上的交通告示牌被硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。