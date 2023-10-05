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基北北桃沒颱風假挨批 桃園早風雨中午放晴 市府說原委

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市今天上午風雨不斷，學生上學途中傘被吹開花。記者鄭國樑／攝影
桃園市今天上午風雨不斷，學生上學途中傘被吹開花。記者鄭國樑／攝影

「小犬」颱風來襲，桃園市與基北北都因未達停班停課標準，今天照常上班上課，市長張善政臉書從昨晚到今天中午臉書留言已超過2.2萬，即使上午9點過後天氣放晴，仍有人留言對沒放颱風假不滿，抱怨上學上班時飽受風雨之苦，連張善政昨晚參加國民黨舉辦的國慶活動，也被批評不關心颱風造成的問題。

市府新聞處長羅楚東今天上午表示，關於昨晚國慶酒會，張善政市長主要是前往與參與的駐外使節或代表互動，表達對他們支持中華民國的感謝之意，不到半小時就離開。昨晚依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，雖然桃園今天未被列入「小犬」颱風陸上警戒區域，也沒有達到停班停課標準，但市府災害應變中心三級在前一日已開設，張善政市長也隨時掌握相關情況。

不過在張善政臉書留言的民眾指出龍潭、楊梅與沿海昨晚到今天清晨都一直是強風狀態，也有路樹倒等狀況，質疑中央氣象署的資料沒反映實況，鄰近的新竹苗栗都能採取彈性做法，為什麼桃園市不能，市政府只顧著北北基桃共同生活圈，但桃園還有桃竹竹苗、桃竹竹生活圈，市府顯然缺乏彈性做法。

依據中央頒布的「天然災害停止上班及上課作業辦法」停班停課的標準，氣象署的預測資料顯示桃園今天早上6點到下午6點，平均風力4至6級，陣風6至9級，平地24小時降約80毫米，山區80至150毫米。停班停課參考標準為颱風暴風半徑未來4小時經過的區域，平均風力7級以上，或陣風10級以上，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米，平地350毫米。

桃園市過了上班上學尖峰時間，一直到中午都可以看見太陽露臉。記者鄭國樑／攝影
桃園市過了上班上學尖峰時間，一直到中午都可以看見太陽露臉。記者鄭國樑／攝影

停班停課 颱風假 小犬颱風

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