快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬夜襲桃園！路上告示牌被吹斷 桃捷施工圍籬倒一排

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
大園三民路二段沿線多處捷運施工圍籬遭強風吹倒。記者周嘉茹／翻攝
大園三民路二段沿線多處捷運施工圍籬遭強風吹倒。記者周嘉茹／翻攝

中颱小犬襲台，各地陸續有災情，桃園因不在暴風圈內未放颱風假，但昨晚明顯感受到風強雨驟。大園區傳出安全島上的交通告示牌被硬生生吹斷，連桃園捷運綠線工程圍籬也被吹倒一排，所幸員警巡邏經過剛好發現，在雨中趕緊把障礙物移開，才沒有釀成傷亡。

桃園市昨晚間歇性雨勢強烈，大園警方晚間11點多巡邏行經國際路一段，發現安全島上的交通告示牌被吹歪搖搖欲墜，甚至有三分之一板身已傾斜出車道，萬一車輛經過沒注意，後果不堪設想，員警見狀上前查看，發現告示牌底座的螺絲已鏽蝕鬆脫、重心不穩，趕緊先將告示牌扳倒，並通知養工處人員前來維修。

另今上午6點多，大園區三民路二段沿線發現多處捷運施工圍籬遭強風吹倒，員警巡視颱風災損狀況，立即將占用道路的圍籬扶起移至安全處，並將路中央受強風侵襲而四散的交通錐移除，所幸未釀交通意外。

大園分局表示，中颱小犬來襲，零星災情不斷，已開設災害應變中心，持續關注颱風動態，並請各派出所加強巡視轄區，隨時通報災害情形、保持交通順暢。

中央氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今花蓮縣、台東縣、恆春半島及台北市、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；台北市、屏東縣及宜蘭縣、新北市、桃園市、台中市雪山山區、高雄市山區有局部大雨或豪雨；宜蘭、基隆至桃園、高雄地區及新竹至台中山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。

桃園市昨晚風強雨驟，大園區傳出安全島上的交通告示牌被硬生生吹斷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市昨晚風強雨驟，大園區傳出安全島上的交通告示牌被硬生生吹斷。記者周嘉茹／翻攝

颱風假 小犬颱風

延伸閱讀

小犬慢速移動變猛犬全台190傷 停電24萬4396戶拚今晚全數修復

小犬強風＋新竹狂風 王婉諭「雨傘秒開花」：剩孤單的我跟傘架

無懼小犬颱風攪局 晴雨表南西店周慶開跑擁大批人潮

颱風小犬掠過鵝鑾鼻往西走 氣象署：不會再回頭

相關新聞

小犬強風＋新竹狂風 王婉諭「雨傘秒開花」：剩孤單的我跟傘架

中度颱風小犬來襲，蘭嶼陣風破紀錄，颱風中心今早登陸鵝鑾鼻，今日除北北基桃外，全台其他縣市全數停止上班上課。立委王婉諭被小犬狂風加上新竹大風夾擊，過個馬路雨傘就瞬間開花，連傘布都被吹飛。

基北北桃沒颱風假挨批 桃園早風雨中午放晴 市府說原委

「小犬」颱風來襲，桃園市與基北北都因未達停班停課標準，今天照常上班上課，市長張善政臉書從昨晚到今天中午臉書留言已超過2....

颱風災情苗栗縣計20件 西湖「金城武樹」也倒了！

小犬颱風過境，苗栗縣從今天凌晨開始，明顯感受到風勢強勁，根據縣消防局指揮中心統計，截至上午9點，縣內獲報颱風相關災情共計...

小犬颱風襲桃園5千多戶停電 上午10點仍有約300戶停電

台電桃園營業處表示，「小犬」颱風造成復興、大溪與其他地區500餘戶停電 台電積極搶修中，至今天上午10時已有4 000餘...

新竹風大無雨 數十起路樹倒塌、招牌掀起 大遠百湧人潮

小犬颱風即將登陸恆春半島並通過，竹市雖無明顯降雨，但已產生強勁風勢，新竹市府指出，目前災情通報共有71件，其中47件已解...

新屋沿海風大盼分區放假 桃市府：未列警戒範圍不停班課

小犬颱風襲台，桃園昨未達停班課標準，今有些地區出現太陽，不過沿海地區新屋海邊風勢相對大，民眾騎車搖搖晃晃，昨天更有路樹被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。