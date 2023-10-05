小犬夜襲桃園！路上告示牌被吹斷 桃捷施工圍籬倒一排

中颱小犬襲台，各地陸續有災情，桃園因不在暴風圈內未放颱風假，但昨晚明顯感受到風強雨驟。大園區傳出安全島上的交通告示牌被硬生生吹斷，連桃園捷運綠線工程圍籬也被吹倒一排，所幸員警巡邏經過剛好發現，在雨中趕緊把障礙物移開，才沒有釀成傷亡。

桃園市昨晚間歇性雨勢強烈，大園警方晚間11點多巡邏行經國際路一段，發現安全島上的交通告示牌被吹歪搖搖欲墜，甚至有三分之一板身已傾斜出車道，萬一車輛經過沒注意，後果不堪設想，員警見狀上前查看，發現告示牌底座的螺絲已鏽蝕鬆脫、重心不穩，趕緊先將告示牌扳倒，並通知養工處人員前來維修。

另今上午6點多，大園區三民路二段沿線發現多處捷運施工圍籬遭強風吹倒，員警巡視颱風災損狀況，立即將占用道路的圍籬扶起移至安全處，並將路中央受強風侵襲而四散的交通錐移除，所幸未釀交通意外。

大園分局表示，中颱小犬來襲，零星災情不斷，已開設災害應變中心，持續關注颱風動態，並請各派出所加強巡視轄區，隨時通報災害情形、保持交通順暢。