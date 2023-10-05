桃園航空城徵收案先建後遷跳票？立委籲正視徵收戶困境

民進黨立法委員黃世杰上午舉行「桃園航空城徵收案，先建後遷跳票！？ 政府失信於民，應立即改正，還徵收戶一個家！」記者會，桃園市議員游吾和、徵收區里長、徵收戶等人出席，要求政府正視徵收戶困境，還給居民一個安身立命的家。

立委黃世杰重申三大訴求，安置街廓期程一再延遲，徵收戶無法如期取得土地先建後遷，必須優先保障徵收戶的居住權益，提高房租補助費，加發至配地重建完成時。公共工程亦未如期完成，配套措施應盡速公布施行；政府承諾配合物價指數調整拆遷補償，政府應落實承諾，依營造工程物價指數上漲調整補償，並給予徵收戶合理補償，保障民眾權益；政府過去承諾的安置住宅價格，與現有價格有明顯落差，物價上漲造成的成本，應由政府吸收，不應轉嫁給安置戶。 民進黨立法委員黃世杰（中）上午舉行「桃園航空城徵收案，先建後遷跳票！？ 政府失信於民，應立即改正，還徵收戶一個家！」記者會，桃園市議員游吾和（左二）、徵收區里長、徵收戶等人出席，要求政府正視徵收戶困境，還給居民一個安身立命的家。記者林伯東／攝影