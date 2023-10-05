帶環保餐具到竹市這4市場消費 送100元「減碳好市券」

經濟部推出環保節能減碳政策，聯合全台100處特色市場或市集推出「減碳好市券」活動，新竹市的東門市場、中央市場、中央商場、關東市場共4處公有市場參與；竹市府指出，民眾凡在活動期間攜環保袋、環保杯、環保餐具至指定市場不限金額消費後，至該市場服務處出示消費證明，即可兌換100元減碳好市券。

竹市府產業發展處長許智堡說，活動訂於10月份辦理，並由各市場自治會訂定活動日。新竹市參與的4間市場各有特色，鄰近站前商圈的東門市場近年來為新竹市特色美食集中地，擁有包羅萬象的異國料理，活動時間分為夜間場次10月7、14日下午4時（每日限量600份）；日間場次唯10月11、18日上午9時（每日限量300份）。

中央商場販售婚禮嫁妝、訂製衣褲、祭祀金香、玩偶公仔、花店等百貨類用品，參與活動的兌換時間為10月11、18、25日上午9時至13時（每日限量450份）。中央市場的活動兌換時間為10月11、18、25日上午8時至12時（每日限量450份）。

關東市場屬於傳統市場提供果菜、生鮮類為主，參與活動的兌換時間唯10月7、14、21、28日上午8時30分開始（每日限量450份，前58名自治會加碼贈送50元抵用券）。民眾領到的減碳好市券限定於該市場使用，且必須在10月底前使用完畢。

市長高虹安表示，此次活動由經濟部串聯全台縣市公有市場與市集集，邀請民眾共同參加環保減碳活動，以自備環保產品循環利用方式，減少塑膠、其他一次性包裝產品的使用，也希望透過活動讓民眾養成自發性攜帶環保器具的好習慣，同時刺激消費。