颱風災情苗栗縣計20件 西湖「金城武樹」也倒了！

小犬颱風過境，苗栗縣從今天凌晨開始，明顯感受到風勢強勁，根據縣消防局指揮中心統計，截至上午9點，縣內獲報颱風相關災情共計20件，其中以路樹倒塌為主，其他零星案件多為電杆及路燈毀損，目前未有特殊重大災情傳出。

苑裡鎮石鎮里2鄰，位在苗50線旁一處土地公百年楓樹，因不敵強風被吹倒，粗大樹幹與濃密枝葉幾乎遮掩土地公廟，鐵皮遮雨棚幸僅擦邊球未被壓垮，但有一輛廂型車被壓壞，通苑救難協會及公所人員獲報後前往鋸除，花了一個多小時才清理完成。