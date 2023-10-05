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颱風災情苗栗縣計20件 西湖「金城武樹」也倒了！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
有「苗栗的金城武樹」之稱的西湖鄉景點黃金一路的苦楝樹，也被強風吹倒，影響苗33線四湖村下埔段的通行。圖／民眾提供
有「苗栗的金城武樹」之稱的西湖鄉景點黃金一路的苦楝樹，也被強風吹倒，影響苗33線四湖村下埔段的通行。圖／民眾提供

小犬颱風過境，苗栗縣從今天凌晨開始，明顯感受到風勢強勁，根據縣消防局指揮中心統計，截至上午9點，縣內獲報颱風相關災情共計20件，其中以路樹倒塌為主，其他零星案件多為電杆及路燈毀損，目前未有特殊重大災情傳出。

苑裡鎮石鎮里2鄰，位在苗50線旁一處土地公百年楓樹，因不敵強風被吹倒，粗大樹幹與濃密枝葉幾乎遮掩土地公廟，鐵皮遮雨棚幸僅擦邊球未被壓垮，但有一輛廂型車被壓壞，通苑救難協會及公所人員獲報後前往鋸除，花了一個多小時才清理完成。

有「苗栗的金城武樹」之稱的西湖鄉景點黃金一路1棵數十年樹齡的苦楝樹，也被發現不敵小犬的威力而倒下，苗33線四湖村下埔段暫時無法通行，請鄉親改道靜待現場搶通完畢。

通苑救難協會及公所人員獲報後前往鋸除，花了一個多小時才清理完成。圖／民眾提供
通苑救難協會及公所人員獲報後前往鋸除，花了一個多小時才清理完成。圖／民眾提供
有「苗栗的金城武樹」之稱的西湖鄉景點黃金一路的苦楝樹，也被發現不敵小犬的威力而倒下。圖／民眾提供
有「苗栗的金城武樹」之稱的西湖鄉景點黃金一路的苦楝樹，也被發現不敵小犬的威力而倒下。圖／民眾提供
苑裡鎮石鎮里2鄰位在苗50線一處土地公旁的百年楓樹被強風吹倒，鐵皮遮雨棚幸僅擦邊球未被壓垮。圖／民眾提供
苑裡鎮石鎮里2鄰位在苗50線一處土地公旁的百年楓樹被強風吹倒，鐵皮遮雨棚幸僅擦邊球未被壓垮。圖／民眾提供
苑裡鎮石鎮里2鄰位在苗50線一處土地公旁的百年楓樹被強風吹倒，鐵皮遮雨棚幸僅擦邊球未被壓垮。圖／民眾提供
苑裡鎮石鎮里2鄰位在苗50線一處土地公旁的百年楓樹被強風吹倒，鐵皮遮雨棚幸僅擦邊球未被壓垮。圖／民眾提供

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