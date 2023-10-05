小犬強風＋新竹狂風 王婉諭「雨傘秒開花」：剩孤單的我跟傘架

中度颱風小犬來襲，蘭嶼陣風破紀錄，颱風中心今早登陸鵝鑾鼻，今日除北北基桃外，全台其他縣市全數停止上班上課。立委王婉諭被小犬狂風加上新竹大風夾擊，過個馬路雨傘就瞬間開花，連傘布都被吹飛。

立委王婉諭昨日在臉書貼出一張照片，只見她一臉無奈的拿著一支開花的雨傘傘架，她解釋，新竹的風加上小犬狂風，她只是過馬路，突然一陣風襲來，雨傘瞬間開花，連傘布都被吹得無影無蹤，只留下孤單的她跟傘架。

王婉諭也提醒，「小犬颱風來襲，新竹縣市今天停止上班上課，各地風雨都很大，請大家務必小心安全！尤其是北北基桃要上班上課的各位」。

王婉諭也在留言區表示，「其實新竹縣市從統計上來看，真的很少放颱風假，我以前還在科技業上班的時候，就一直有這種感覺（？）真的是輪班救台灣！」

其他網友紛紛留言「今天下班騎車回家，風大讓我有害怕的感覺」、「新竹就算沒颱風冬天風也都很大，就算有帶傘都不太敢撐起來，傘被吹爛N支了」、「覺得最誇張的是這把還很大不是小折疊傘」、「這天氣新竹人不撐傘的」、「台中海線的風也是很瘋狂的」、「我以為是第四台天線」。

還有人留言「那是傘嗎！？布都不見了欸」、「避雷針嗎 」、「這順便可以測試雨傘耐用度喔」、「我剛才下班，我的號稱抗風暴傘，還是不敵新竹的風」、「只剩傘骨之外，委員的表情太經典傳神啦」、「以前在新竹唸書的時候，平常頭髮就被風吹的像瘋婆了。颱風接近的時候，就真的是徹徹底底的瘋婆子」、「國王的傘布」。