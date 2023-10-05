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明揚大火殷鑑 苗縣啟動危險物品聯合稽查

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣府昨啟動聯合稽查，其中國寶公司一棟獨立廠房貯存數桶第五類的「硝化纖維素」，確認符合安全儲存規範。圖／苗栗縣府提供
苗栗縣府昨啟動聯合稽查，其中國寶公司一棟獨立廠房貯存數桶第五類的「硝化纖維素」，確認符合安全儲存規範。圖／苗栗縣府提供

屏東明揚國際工廠大火後，苗栗縣引以為鑑，消防局在縣務會議專案向縣長鍾東錦報告相關作為，全縣列管公共危險物品場所，儲存氧化固、液體及自反應物質、有機過氧化物等，縣府昨天上午啟動聯合稽查，其中國寶製煉油漆油墨股份有限公司一棟獨立廠房貯存數桶第五類的「硝化纖維素」，確認符合安全儲存規範。

根據苗栗縣消防局統計，全縣列管6大類危險物品達管制量以上有170家，30倍以上管制量有70家，其中使用公共危險物品第3類禁水性物質有7家、第5類有機過氧化物場所有3家。

消防局長匡夢麟說，各廠區化學品種類、數量、位置平面圖及搶救必要資訊，今年7月已經建置完成，並設立雲端系統，現場救災人員、119指揮中心人員能即時同步取得，充分掌握有利救災效能。

匡夢麟呼籲業者，平時應落實公共危險物品保安監督自主檢查、各項消防安全設備維護及自衛消防編組演練，以強化災害預防功能；當發生災害時，運用H-CARD及化學雲查詢系統，先瞭解廠房內存放的危險物品種類、數量及位置等，由指揮官調閱圖資和搶救所需資料，並選擇合適的滅火方式，在面臨災害事故時迅速反應。

苗栗縣 屏東 鍾東錦

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