快訊

95.2公尺／秒…17級破紀錄強風狂捲蘭嶼 台東人擔心玻璃吹破無法入睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市15危險路口改善 明年底完成全數補助

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市經國路與公道五路三段的路口，是竹北、新竹往來的重要匯集點。記者郭政芬／攝影
新竹市經國路與公道五路三段的路口，是竹北、新竹往來的重要匯集點。記者郭政芬／攝影

立法院交通委員會昨天上午到新竹市經國路與公道五路口，考察周邊危險路口改善工程，該路口這3年已發生80多起A2車禍，今年一名台積電工程師在公道五路三段遭砂石車輾斃事故，新竹市府昨天針對附近事故熱點提出15個待改善路口，經費估計為1.39億，交通部長王國材當場允諾，若在明年底前完成，將可全數補助。

新竹市府秘書長張治祥、交通處長倪茂榮昨天到場說明，倪指出經國路與公道五路路口是竹北、新竹往來的重要匯集點，但行人穿越道無退縮與庇護島，且行人沒有走路空間，因此這次改善以行人優先為處理，也調整車道，並讓轉彎視角更好，盼透過交通硬體全數改善。

倪茂榮說，這次以經國路沿線來討論，盤點出15個待改善路口，會以其中4大肇事熱點作為優先改善。此外，全國1千處行人事故熱點，新竹市共34處路口，其中17處已於先前年度完成改善，已申請中央補助或自行辦理改善中，剩下的17處路口將提案改善，平均一個路口經費6百萬，初估約1.02億。

對此，王國材回應經國路沿線路口問題，包含行穿線要退縮，缺少人行道，行穿線要庇護島和紅綠燈重整，若能於明年底完工，將採全額補助，中央對於行人與交通安全很重視，盼望竹市這次能一次到位來改善危險路口。

新竹 王國材

延伸閱讀

民團籲縮減車道 交長王國材：中央與地方的權責難分清楚

視察竹縣台68線延伸工程 交通部長王國材允諾補助17億

重機「摩托起義」要交通部出來面對 驚動王國材回應了

福爾摩沙北海岸藝術季登場 王國材：音樂結合七大景點

相關新聞

竹縣台68延伸工程 交長允補助17億

縣道122線為竹東鎮及五峰鄉主要聯外道路，隨著五峰鄉近年來露營、觀光遊客增長，122線假日已出現嚴重的交通壅塞狀況，新竹...

挺過上浮又漏水 楊梅公所慘況曝

前瞻預算挹注2億餘元改建的桃園楊梅區公所，解決遇雨傾斜上浮的問題，公所這個月2日才進駐辦公，不料次日又遇雨漏水，公所緊急...

反龍科擴建 自救會跪求一條生路

反龍潭科學園區第3期擴建案自救會昨冒著風雨到新竹科學園區管理局前，拉白布條抗議，眾人高喊「反徵收、反迫遷、反掠奪」，一度...

竹市15危險路口改善 明年底完成全數補助

立法院交通委員會昨天上午到新竹市經國路與公道五路口，考察周邊危險路口改善工程，該路口這3年已發生80多起A2車禍，今年一...

明揚大火殷鑑 苗縣啟動危險物品聯合稽查

屏東明揚國際工廠大火後，苗栗縣引以為鑑，消防局在縣務會議專案向縣長鍾東錦報告相關作為，全縣列管公共危險物品場所，儲存氧化...

通學步道狹窄處僅1人能通行 桃園國小周邊人行道將改善

桃園中壢青埔青園國小一期校舍今年5月完工，這學期開始學生已進入新校舍就讀，讓學生無需借用青埔國中校舍，不過連接校園周圍人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。