竹市15危險路口改善 明年底完成全數補助

立法院交通委員會昨天上午到新竹市經國路與公道五路口，考察周邊危險路口改善工程，該路口這3年已發生80多起A2車禍，今年一名台積電工程師在公道五路三段遭砂石車輾斃事故，新竹市府昨天針對附近事故熱點提出15個待改善路口，經費估計為1.39億，交通部長王國材當場允諾，若在明年底前完成，將可全數補助。

新竹市府秘書長張治祥、交通處長倪茂榮昨天到場說明，倪指出經國路與公道五路路口是竹北、新竹往來的重要匯集點，但行人穿越道無退縮與庇護島，且行人沒有走路空間，因此這次改善以行人優先為處理，也調整車道，並讓轉彎視角更好，盼透過交通硬體全數改善。

倪茂榮說，這次以經國路沿線來討論，盤點出15個待改善路口，會以其中4大肇事熱點作為優先改善。此外，全國1千處行人事故熱點，新竹市共34處路口，其中17處已於先前年度完成改善，已申請中央補助或自行辦理改善中，剩下的17處路口將提案改善，平均一個路口經費6百萬，初估約1.02億。

對此，王國材回應經國路沿線路口問題，包含行穿線要退縮，缺少人行道，行穿線要庇護島和紅綠燈重整，若能於明年底完工，將採全額補助，中央對於行人與交通安全很重視，盼望竹市這次能一次到位來改善危險路口。