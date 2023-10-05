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竹縣台68延伸工程 交長允補助17億

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
交通部長王國材（右）及立法院交通委員會昨至大新竹考察，王允諾會支持台68線東西向快速公路接竹東東峰路的新闢工程17億經費。記者黃羿馨／攝影
交通部長王國材（右）及立法院交通委員會昨至大新竹考察，王允諾會支持台68線東西向快速公路接竹東東峰路的新闢工程17億經費。記者黃羿馨／攝影

縣道122線為竹東鎮及五峰鄉主要聯外道路，隨著五峰鄉近年來露營、觀光遊客增長，122線假日已出現嚴重的交通壅塞狀況，新竹縣政府計畫耗資21億台68線東西向快速公路接竹東東峰路的新闢工程，交通部長王國材昨與立法院交通委員會至新竹考察交通問題，王當場允諾會支持17億元經費，解決大新竹地區的塞車困境。

王國材昨天上午前往竹東會勘台68線東西向快速公路向東延伸、銜接竹東東峰路的新闢工程規畫案，全案目前分主線和支線正進行綜合規劃和環評；新竹縣政府說明，為紓解現況122線路段壅塞的問題，若能由台68與台3線的相交路口，往南新闢一條與縣道122線約略平行道路，則可透過平行道路分流。

縣府指出，台68線新闢工程主線起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南，闢建橋梁跨田寮坑排水後，利用既有堤後道路（田洋街56巷）拓寬，以高架跨越上坪溪，終點接122線與竹39線路口，全長2.935公里，高架段二處，計畫工期需3年。

另外，延伸線則是銜接主線里程2公里560公尺處，利用既有堤後道路拓寬改善；往南至軟橋地區與122線平面銜接，全長1.35公里，高架段一處，長度120公尺。

議員林昭錡、楊昌德當場陳情，盼延伸線能進到軟橋社區22.5公里，分散台68車流，主線也要延伸到縣道122，超過軟橋社區呈L型連結，避免車流塞在社區，也還給當地居民日常寧靜。

立委王婉諭也提出，過去規畫匝道只有單向從橫山端過來，但竹東端上台68只要遇到雨天、假日就塞車，應規畫台68線雙側竹東、橫山雙向上、下交流道匝道工程，才能解決居民不只假日，連平日上下班都會面臨到的塞車困境。

王國材表示，立委、議員提出的建議，交通部會給予支持，也會請公路總局和新竹縣政府討論。

新竹 王國材 塞車

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